Anuncian Corte de Agua Potable Hoy en Tampico y Ciudad Madero ¿Cuándo Regresa el Servicio?

Nuevamente se realizará un corte temporal en el suministro de agua potable debido a trabajos de mantenimiento en Tampico y Ciudad Madero.

Anuncian Corte de Agua Potable Hoy en Tampico y Ciudad Madero ¿Cuándo Regresa el Servicio?Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Corte de agua en Tampico y Ciudad Madero desde hoy a las 20:00 hasta mañana a las 08:00. Infórmate y toma precauciones para el regreso del servicio.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+