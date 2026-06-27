Anuncian Corte de Agua Potable Hoy en Tampico y Ciudad Madero ¿Cuándo Regresa el Servicio?

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Conurbada informó que nuevamente se realizará un corte temporal en el suministro de agua potable debido a trabajos de mantenimiento en el área de captación de la Planta Laguna de la Puerta.

La suspensión del servicio iniciará este viernes 26 de junio a partir de las 20:00 horas

De acuerdo con el organismo operador, la afectación comprenderá colonias de la zona norte de Tampico, así como diversos sectores de Ciudad Madero.

¿Cuándo Regresará el Agua en Tampico y Ciudad Madero?

El corte de agua se mantendrá hasta las 08:00 horas del sábado 27 de junio. Una vez concluidas las labores de mantenimiento, el suministro de agua potable será restablecido de manera gradual, por lo que se exhortó a la población a tomar previsiones durante el periodo señalado.