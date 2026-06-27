Balacera Cerca de Tepito Deja Dos Muertos y Un Herido en Ataque Directo

Autoridades de la CDMX buscan a los responsables del doble homicidio en calles de la capital del país

Balacera en Reforma, Cerca de Tepito, CDMX, Deja 2 Muertos en Ataque DirectoAutoridades resguardan calles de Reforma, cerca de Tepito tras una balacera este 26 de junio de 2026. Foto: N+

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De acuerdo con testigos, personas en motocicleta realizaron el ataque directo contra dos personas. Los cuerpos quedaron tendidos cerca de un auto estacionado

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