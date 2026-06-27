Balacera Cerca de Tepito Deja Dos Muertos y Un Herido en Ataque Directo

Una balacera cerca de Tepito dejó al menos dos víctimas mortales y un herido, en la Glorieta de Reforma, entre las calles Matamoros y Comonfort, de la colonia Morelos, en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México (CDMX), este viernes 26 de junio de 2026.

Así certificaron decesos y atendieron a sobreviviente

Los paramédicos que llegaron al sitio certificaron que dos jóvenes de aproximadamente 20 y 25 años de edad ya no presentaban signos vitales debidos a las heridas por arma de fuego.

Mientras que un hombre de 42 años que tenía una herida en las costillas fue llevado a un hospital para su atención inmediata.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Balacera HOY en Reforma: Asesinan a Dos Personas en Ataque Directo en Inmediaciones de Tepito

De acuerdo con testigos, personas en motocicleta realizaron el ataque directo.

Los cuerpos de las víctimas mortales quedaron tendidos cerca de un auto estacionado.

Cuerpos quedaron tendidos en las calles. Foto: N+

¿Qué se sabe del doble homicidio de Hoy en Reforma, CDMX?

Luego de darse a conocer que dos personas fueron asesinadas a balazos en Reforma, el equipo de N+ contabilizó entre ocho y 10 casquillos en el suelo que quedaron protegidos con vasos en la escena del crimen para los peritajes.

Vasos fueron colocados sobre casquillos tras balacera en Reforma, cerca de Tepito. Foto: N+

Aunque no se ha confirmado la identidad de las víctimas se reveló que se trata de hombres entre 20 y 40 años.

Quedó a disposición del Ministerio Público una motocicleta color negro y un vehículo gris con placas de circulación hallados en el sitio.

Hasta el momento se efectúa la búsqueda de los probables responsables que viajaban a bordo de una motocicleta y, de acuerdo con los primeros reportes, se acercaron a los hombres que reparaban el automóvil, efectuaron los disparos y huyeron del sitio.

HVI