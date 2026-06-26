Trasladan Vía Aérea a Recién Nacido por Problemas de Salud Desde Dr. Arroyo a San Nicolás, NL

Autoridades de rescate realizaron el traslado aéreo de un recién nacido desde el Hospital General del municipo de Dr. Arroyo hasta el Hospital Metropolitano, ubicado en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Los hechos ocurrieron durante la tarde de este 26 de junio.

Luego de que el recién nacido presentara dificultades respiratorias, médicos pidieron el apoyo de rescatistas para trasladar al menor hasta otro hospital, por lo que de inmediato el equipo de Protección Civil de Nuevo León realizó un operativo de traslado con ayuda del helicóptero de esta corporación.

El recién nacido fue puesto en una incubadora para posteriormente ser trasladado en la aeronave. El helicóptero aterrizó en las instalaciones de Protección Civil de Nuevo León, lugar donde ya se encontraba una ambulancia del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) para continuar con este operativo vía terrestre.

Llega recién nacido a Hospital Metropolitano tras traslado aéreo

A la llegada del menor, el personal médico del Hospital Metropolitano ingresó al recién nacido a las instalaciones para ser atendido de urgencia por médicos especialistas. Hasta el momento se desconoce el estado de salud del menor, por lo que se espera que sea durante las próximas horas que den más detalles sobre este caso.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León mencionaro que este operativo de traslado vía aérea disminuyó el tiempo de llegada de cuatro horas a tan solo una, por lo que recordaron la importancia de este tipo de movilizaciones.