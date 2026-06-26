Trasladan Vía Aérea a Recién Nacido por Problemas de Salud Desde Dr. Arroyo a San Nicolás, NL

El recién nacido presentaba problemas respiratorios, por lo que fue trasladado vía aérea hasta el Hospital Metropolitano

Traslado en helicópteroFoto: PCNL

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Un recién nacido con problemas respiratorios fue trasladado en helicóptero desde Dr. Arroyo al Hospital Metropolitano en San Nicolás. El operativo aéreo redujo el tiempo de traslado de 4 horas a 1.

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