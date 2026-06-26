Hombre Queda Atrapado en Alcantarilla al Intentar Resguardarse tras Ser Perseguido en Monterrey

El hombre fue rescatado por elementos de Protección Civil con ayuda de equipo hidráulico en la colonia Paseo de San Bernabé

Rescatan a hombre atrapado en alcantarilla en MonterreyFoto: Protección Civil de Nuevo León

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Un hombre fue rescatado de una alcantarilla en Monterrey tras ser perseguido. Protección Civil usó equipo hidráulico para liberarlo. Conoce los detalles.

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