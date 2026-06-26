Hombre Queda Atrapado en Alcantarilla al Intentar Resguardarse tras Ser Perseguido en Monterrey

La mañana de este viernes 26 de junio, un hombre fue rescatado luego de quedar atrapado al interior de una alcantarilla ubicada en la avenida San Bernabé 123, en la colonia Paseo de San Bernabé, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

De acuerdo con los primeros reportes de los cuerpos de rescate, el hombre ingresó a la alcantarilla del drenaje pluvial para resguardarse de otros sujetos que lo iban persiguiendo; sin embargo, cuando intentó salir, ya no encontró la salida y se quedó atrapado.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Monterrey y oficiales de Fuerza Civil se movilizaron hasta la colonia Pase de San Bernabé, luego de recibir el reporte del hombre atrapado al interior de la alcantarilla.

Fue necesario el uso de herramienta hidráulica y una barra para el levantamiento de la rejilla del drenaje pluvial. Luego de varios minutos de esfuerzos, los rescatistas lograron extraer al hombre de la alcantarilla. Una vez fuera lo valoraron y descartaron que presentara lesiones, por lo que, se retiró por sus propios medios a un albergue, pues no cuenta con apoyo de su familia.

Hombre queda ocho horas atrapado en alcantarilla

Otro rescate de alcantarilla se registró en días recientes en el cruce de las calles Lima y Palma de la colonia Francisco Elizondo, en el municipio de Apodaca, Nuevo León. Los cuerpos de emergencia ayudaron a salir a un hombre que pasó ocho horas atrapado en el drenaje.

El hombre, que fue rescatado sano y salvo, relató a las autoridades que cayó en el interior del desagüe subterráneo poco después de las 13:00 horas, por donde se arrastró unos 85 metros buscando la manera de salir, hasta que llegó a una alcantarilla, frente a una capilla funeraria, en la que pudo pedir auxilio.

SHH