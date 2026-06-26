Cuatro Hombres Detenidos por Presuntas Agresiones Físicas a sus Familiares en Hermosillo

En distintos puntos de Hermosillo cuatro hombres fueron detenidos por la Policía Municipal, por su presunta responsabilidad en casos de violencia familiar, en los que las víctimas denunciaron agresiones físicas, verbales y daños a sus pertenencias.



En el fraccionamiento Puerta Real fue arrestado Eduardo "N", de 23 años, señalado por presuntamente insultar, empujar y romper la ropa de su pareja, de 24 años, en un domicilio ubicado sobre la calle Palmete.

Detenido por presuntamente agredir física y verbalmente a su pareja

Asimismo, en la colonia San Luis, Ángel Guadalupe "N", de 40 años, fue detenido luego de que su pareja denunciara que la insultó, la empujó e intentó subirla por la fuerza a un vehículo en la calle Las Águilas.

Detenido por agredir a su madre

En otro caso, registrado en la colonia Palo Verde, agentes municipales capturaron a Javier "N", de 52 años, luego de que su madre, de 76 años, reportara que le arrojó un plato y le gritó dentro de una vivienda ubicada en el callejón Del Álamo, entre Tercera y Cuarta.

Joven detenido por golpear a su hermana en colonia Miguel Hidalgo

Y en la colonia Miguel Hidalgo fue detenido Francisco Alejandro "N", de 20 años, acusado de golpear a su hermana de 23 años, tras una discusión relacionada con el pago del servicio de internet. Además, su padre, de 58 años, lo señaló por quebrar el parabrisas de su automóvil, porque no le había preparado el desayuno.