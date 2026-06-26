Cuatro Hombres Detenidos por Presuntas Agresiones Físicas a sus Familiares en Hermosillo

En hechos distintos, cuatro hombres fueron detenidos por presuntas agresiones físicas y verbales en contra de sus propios familiares en diferentes colonias de Hermosillo, Sonora.

Cuatro Hombres Detenidos por Presuntas Agresiones Físicas a sus Familiares en HermosilloFoto: Archivo N+

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Cuatro hombres detenidos en Hermosillo por presuntas agresiones a familiares. Descubre los detalles.

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