Sujeto es Lesionado a Balazos en Presunto Punto de Venta de Drogas en Hermosillo

Un hombre resultó lesionado por impactos de arma de fuego tras ser atacado la noche del jueves en la colonia Carmen Serdán, al norte de Hermosillo, en un hecho que movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.



La agresión ocurrió alrededor de las 21:40 horas en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Opodepe y Olivares. De acuerdo con información de las autoridades, vecinos del sector identifican el inmueble como un presunto punto de venta de narcóticos.

Los presuntos responsables habrían escapado del lugar de los hechos

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención a la víctima, quien presentaba heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego. Posteriormente fue trasladada a un hospital público.



Tras el reporte, elementos de distintas corporaciones implementaron un operativo para ubicar a los responsables, quienes presuntamente escaparon del lugar a bordo de un vehículo tipo sedán, sin que hasta el momento se informe sobre personas detenidas.