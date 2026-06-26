Sujeto es Lesionado a Balazos en Presunto Punto de Venta de Drogas en Hermosillo

Un sujeto resultó lesionado a balazos tras un ataque armado en un domicilio señalado como presunto punto de venta de drogas en la colonia Carmen Serdán de Hermosillo, Sonora.

Sujeto es Lesionado a Balazos en Presunto Punto de Venta de Drogas en HermosilloFoto: Archivo N+

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Violencia en Hermosillo: sujeto lesionado a balazos en un domicilio señalado como punto de venta de drogas. Operativo en marcha para capturar a los agresores.

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