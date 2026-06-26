Paciente en Labor de Parto Fue Trasladada a Otro Hospital Tras "Apagón" en ISSSTE de Hermosillo

Reportan en redes sociales afectaciones en el hospital ISSSTE Dr. Fernando Ocaranza en Hermosillo, Sonora. Durante la noche del jueves varios pacientes padecieron falta de electricidad.

Uno de los casos más expuestos fue a media noche cuando a la enfermera Kate Mendoza le tocó atender a una mujer en trabajo de parto y hubo una falla eléctrica dejando a oscuras el área interrumpiendo la atención.

"Estaba en labor de parto la paciente, ya tenía seis de dilatación, ya se le había puesto un bloqueo epidural y la paciente pues estaba evolucionando; estaba evolucionando el embarazo para la expulsión cuando se fue la luz. ​Primero se fue dos veces, regresó. La tercera vez que se fue, ya no regresó. No entraba la planta, estábamos completamente a oscuras en la toco e inmediatamente la ginecóloga pues solicitó un traslado de la paciente porque correría riesgo ella y el bebé", dijo Kate Mendoza.

La paciente embarazada tuvo que bajar las escaleras para salir del hospital

Con los elevadores fuera de servicio, y después de la autorización de los familiares, la paciente se bajó por las escaleras con apoyo de la enfermera y el equipo médico.

La enfermera dijo para N+ que se sintió desesperada al no ver que las autoridades de ese momento solucionaran y que ellas como trabajadoras tuvimos que buscar soluciones porque no se movían; no nos daban respuestas.

Foto: Kate Mendoza

Fue trasladada al Hospital Infantil y de la Mujer del Estado de Sonora

La paciente fue trasladada al Hospital Infantil y de la Mujer del Estado de Sonora, sin embargo, este incidente le dejó una preocupación sobre la suerte que correrían otros pacientes si las condiciones de la labor de parto hubiesen sido diferentes.

"Si la paciente hubiera estado con una labor de parto más avanzada, no llega al hospital."