Paciente en Labor de Parto Fue Trasladada a Otro Hospital Tras "Apagón" en ISSSTE de Hermosillo

Una paciente que se encontraba en labor de parto fue trasladada al Hospital Infantil y de la Mujer del Estado de Sonora luego de presentarse un apagón eléctrico en el hospital ISSSTE de Hermosillo.

Paciente en Labor de Parto Fue Trasladada a Otro Hospital Tras Apagón en ISSSTE de HermosilloFoto: Kate Mendoza

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Apagón en hospital ISSSTE de Hermosillo obliga a trasladar a paciente en labor de parto.

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