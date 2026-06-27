José Ángel Bichir Reaparece por Primera Vez tras Caer de un Tercer Piso Hace 4 Meses: Así Luce

A más de tres meses de distancia del accidente que lo mantuvo alejado de la vida pública, José Ángel Bichir reapareció este viernes en redes sociales con una imagen.

El sobrino de los actores Bruno y Demian Bichir volvió a Instagram tras su caída desde un tercer piso que le ocasionó fracturas, y lo hizo con un mensaje tan sencillo como cargado de emoción. Solo escribió "Gracias", acompañado de emojis de estrellas y manos en señal de agradecimiento.

La publicación desató de inmediato la respuesta de la comunidad artística. Nombres como Armando Hernández, Giovanna Zacarías, Fernando Bonilla y Alfonso Dosal dejaron mensajes de apoyo en la cuenta del actor. "Venga mijo, con todo. Te amo bro", le escribió Hernández. Zacarías fue directa al corazón: "Te queremos Bichirito". Bonilla sumó: "Fuerte abrazo carnalito".

En apenas dos horas, la publicación ya acumulaba más de mil likes y cerca de 200 comentarios de amigos y seguidores. Entre ellos también estuvieron Gustavo Egelhaaf, la cantante Lisset, la terapeuta Silvia Olmedo y el actor Mauricio Martínez, quien le dedicó: "Un abrazo muy fuerte, hermano".

¿Qué le pasó a José Ángel Bichir?

El pasado 13 de marzo, el actor conocido por "Jirón de niebla" y "Sexo, pudor y lágrimas 2" cayó desde el tercer piso de un edificio de departamentos ubicado en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México. El reporte médico indicó fractura en el rostro, contusiones y trauma abdominal.

La familia emitió un comunicado en el que sugirió que todo había sido consecuencia de una crisis de salud mental, señalando que el ritmo de vida actual puede afectar a las personas de distintas maneras, y que José Ángel, absorbido por la incertidumbre y el ruido constante, sufrió una crisis que derivó en el accidente.

"Es un milagro": Bruno Bichir

La semana pasada, su tío Bruno Bichir había dado señales alentadoras sobre la evolución del actor, de 38 años. El también actor calificó el estado actual de su sobrino como un milagro: "Bendito Dios está muy bien, no darían crédito si lo vieran, hemos ido a comer y todo, porque no es que esté enclaustrado, es increíble, es un milagro ¿cómo no creer en los milagros con esto? Ese muchacho está entero, me veo peor yo después de un catarro", expresó.