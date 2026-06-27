José Ángel Bichir Reaparece por Primera Vez tras Caer de un Tercer Piso Hace 4 Meses: Así Luce

José Ángel Bichir publicó su primera imagen en redes sociales desde el accidente del 13 de marzo en la colonia Narvarte. Sus colegas reaccionaron con mensajes de apoyo.

jose-angel-bichir-reaparece-redes-sociales-caida-tercer-pisoFoto: Cuartoscuro

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José Ángel Bichir reaparece en redes tras caer de un tercer piso. Su mensaje de agradecimiento emociona a colegas y seguidores.

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