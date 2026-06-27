Rescatan a Gato que Quedó Atrapado sobre Poste en San Andrés Cholula, Puebla

El felino no podía bajar de la estructura de nueve metros de altura ubicada en la junta auxiliar de San Luis Tehuiloyocan.

Gato Atrapado Poste Nueve Metros Altura San Luis Tehuiloyocan San Andrés Cholula PueblaFoto: X @SSPPCSnAndresCH

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Bomberos de San Andrés Cholula rescatan a un gato atrapado en un poste de 9 metros. El felino está a salvo. Entérate de cómo fue el rescate.

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