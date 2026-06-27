Rescatan a Gato que Quedó Atrapado sobre Poste en San Andrés Cholula, Puebla

La tarde de este viernes 26 de junio de 2026 un gato quedó atrapado sobre un poste de energía eléctrica de nueve metros de altura en el municipio poblano de San Andrés Cholula.

Elementos del Cuerpo de Bomberos municipal se movilizaron hasta el lugar, en la junta auxiliar de San Luis Tehuiloyocan, donde lograron rescatar al felino de la estructura sano y salvo.

Rescatan a gato atrapado en poste de San Andrés Cholula, Puebla

Fue aproximadamente a las 16:00 horas de este viernes cuando se reportó la presencia de un gato sobre un poste de energía eléctrica en el municipio de San Andrés Cholula.

Personal del Cuerpo de Bomberos llegaron hasta la estructura de nueve metros de altura en la junta auxiliar de San Luis Tehuiloyocan, logrando rescatar al felino sano y salvo.

🐈 ¡Final feliz para un pequeño explorador!



🧑🏻‍🚒🪜 Nuestros bomberos de #SanAndrésCholula rescataron a un gatito que, asustado, había quedado atrapado en un poste de aproximadamente nueve metros de altura, en Tehuiloyocan. pic.twitter.com/NsZhPEDijr — SSPPC San Andrés Cholula (@SSPPCSnAndresCH) June 26, 2026

Rescatan a halcón en plancha del Zócalo de la ciudad de Puebla

La tarde del pasado 25 de junio se reportó la presencia de un ejemplar de halcón en una de las jardineras ubicada en la plancha del Zócalo de la ciudad de Puebla.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital poblana llegaron al punto en el Centro Histórico para resguardar al ave y posteriormente entregarla a autoridades ambientales.

Será la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) la encargada de realizarle una valoración veterinaria al animal y proceder a su cuidado y posterior liberación.

Con información de N+

GMAZ