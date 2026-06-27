Alerta Naranja por Lluvias Hoy en CDMX: Evita Estas Zonas por Inundaciones

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó la tarde de este viernes 26 de junio de 2026 la Alerta Naranja y Amarilla por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo.

Con corte a las 18:00 horas, la Alerta Amarilla se mantenía activa en las demarcaciones Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Venustiano Carranza y Xochimilco.

En tanto, la Alerta Naranja se mantenía activa en la alcaldía Azcapotzalco, donde se espera la caída de lluvia de hasta 49 milímetros acompañada de granizo, las cuales podrían generar encharcamientos e inundaciones.

Se mantiene #AlertaNaranja por persistencia de lluvias fuertes para la noche del viernes 26/06/2026, en la demarcación: @AzcapotzalcoMx.



Se actualiza #AlertaAmarilla por persistencia de lluvias fuertes para la noche del viernes 26/06/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO,… pic.twitter.com/gZxam095on — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 27, 2026

¿Dónde llueve fuerte esta noche?

De acuerdo con la SGIRPC, esta tarde se observan lluvias de intensidad fuerte con caída de granizo en Azcapotzalco y Cuajimalpa, así como fuerte en Álvaro Obregón y Cuauhtémoc.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) refiere que estas precipitaciones son producto de una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera sobre la porción norte de Veracruz, una vaguada en altura sobre el oriente, centro y occidente del país.

Lo anterior se combina con un canal de baja presión, lo que finalmente ocasiona lluvias puntuales fuertes en varias entidades, entre ellas, la Ciudad de México.

¿Cuáles son las afectaciones?

Las lluvias provocaron severas afectaciones al norte de la Ciudad de México, especialmente en la alcaldía Gustavo A. Madero. En esta demarcación se reportaron grandes encharcamientos en el Eje Central y Vallejo.

No obstante, también se presentaron caídas de árboles y ramas, debido al fuerte viento acompañado de granizo.

En la colonia Guadalupe Proletaria, se cayó un poste de energía eléctrica lo que causó que los vecinos de la comunidad se alertaran por el fuerte estruendo y se quedaran sin luz. Así lo narró a N+, Norma Guadarrama, habitante de la zona:

"Se escuchó muy fuerte, fue un estruendo pero muy grande. Salimos a asomarnos y vimos todo destrozado", contó.

Otro punto afectado fue en Poniente 140, casi esquina con Calzada Vallejo, en la colonia Lindavista Vallejo, donde el encharcamiento cubrió por completo el paso confinado del Metrobús que va de El Rosario a Villa de Aragón.

La avenida 100 Metros también presentó anegaciones. Debido la cantidad de agua que cayó, el paso de los vehículos fue limitado para evitar averías en sus unidades.

Ojo, porque en la alcaldía Cuauhtémoc, también se reportan lluvias que van de ligeras a intensas, lo que complica la movilidad en vialidades de la colonia Juárez y Centro de la CDMX.

¿Cuál será el clima para el sábado 27 de junio de 2026?

Es momento de que tomes tus precauciones, ya que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que para este sábado 27 de junio de 2026, por la mañana, se pronostica ambiente fresco a templado en la región, así como frío en zonas altas en donde pueden registrarse bancos de niebla.

Luego para la tarde se prevé que el ambiente mejore un poco y se encuentre cálido, pero ten cuidado, porque también prevalecerá el cielo nublado y se esperan lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en la Ciudad de México, así como descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 24 a 26 °C.

Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 13 a 15 °C.

Viento de componente este de 10 a 20 km/h con rachas de 40 km/h.

Recomendaciones para la población ante alerta por lluvias

Ante la intensificación de lluvias fuertes, la autoridad capitalina emitió las siguientes recomendaciones:

Retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los domicilios. Cerrar puertas y ventanas. No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua. Si se opta por salir de casa, usar paraguas o impermeable.

AMP