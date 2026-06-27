Alerta Naranja por Lluvias Hoy en CDMX: Evita Estas Zonas por Inundaciones

Activan la Alerta Amarilla por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo en algunas demarcaciones

Una fuerte lluvia acompañada de granizo se registró la tarde de este viernes. Foto: CuartoscuroUna fuerte lluvia acompañada de granizo se registró la tarde de este viernes. Foto: Cuartoscuro
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Empieza a Llover en CDMX Hoy: ¿Dónde Hay Tormenta este Viernes 26 de Junio? Puntos Afectados por Lluvia