Se Manifiestan Habitantes de Tlacotepec en Puebla: Exigen Liberación de Recursos Públicos

Habitantes de la comunidad de Santa María La Alta, en Tlacotepec de Benito Juárez, se manifestaron este viernes 26 de junio en la ciudad de Puebla para denunciar la presunta retención de recursos municipales.

Los protestantes indígenas mencionan que el municipio dice que tiene que ordenar el Tribunal, por lo que se reunieron en el edificio de la Secretaría de Finanzas, donde no existe tal orden.

Acusan retención de recursos públicos en Tlacotepec de Benito Juárez

Entre sus peticiones se encuentran la liberación de recursos destinados a infraestructura, salud, educación y servicios básicos.

Los manifestantes señalaron que presentaron quejas ante la Comisión de Derechos Humanos de Puebla (CDH) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), con el objetivo de que autoridades estatales y federales atiendan el conflicto, mientras esperan una postura del ayuntamiento de Tlacotepec de Benito Juárez.

Habitantes de Santa María la Alta exigen respeto a sus derechos

Una comitiva de los afectados fue atendido a través de mesas de diálogo por el Gobierno de Puebla.

Los manifestantes piden también el reconocimiento de Santa María la Alta como el primer municipio indígena de habla náhuatl de la entidad, con el propósito de fortalecer los derechos de la comunidad.

Con información de Saraí Mancilla

JAPR