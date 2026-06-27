Se Manifiestan Habitantes de Tlacotepec en Puebla: Exigen Liberación de Recursos Públicos

Los habitantes indígenas presentaron quejas ante la CDH y CNDH y se espera postura del ayuntamiento local.

Exigen sus derechos en la Secretaría de Finanzas.Foto: N+

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Protesta en Puebla: Indígenas de Santa María La Alta demandan recursos para infraestructura y servicios. Esperan respuesta del gobierno local.

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