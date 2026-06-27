Detienen en Sonora a Jesús “N”, “Monstruo”, Segundo al Mando del Grupo Criminal Los Salazar

También fueron detenidos un jefe de sicarios; se les aseguraron bienes con valor de 5 millones de pesos

Detienen Monstruo, Segundo al Mando del Grupo Criminal Los SalazarMarina

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La Marina y autoridades detienen a 'Monstruo' y otros sicarios en Sonora, afectando la economía criminal en más de 5 millones de pesos. Un paso hacia la paz regional.

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