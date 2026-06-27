Detienen en Sonora a Jesús “N”, “Monstruo”, Segundo al Mando del Grupo Criminal Los Salazar

Elementos de la secretaría de Marina en coordinación con diversas autoridades, llevaron a cabo la detención de cuatro personas, uno de ellos considerado generador de violencia, en Ciudad Obregon, Sonora: Jesús Tadeo Hernández Escareño, Monstruo.

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, informa que en días pasados, personal naval en una acción coordinada con la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), derivó en la detención de Jesús “N” alias “Monstruo”, presunto integrante de segundo nivel de la organización delictiva Los Salazar.

También caen sicarios

Además, fueron detenidos tres personas más: Jesús "N", "El Gordo, jefe de sicarios, Iván "N", sicario al igual que Jonathan "N". Se les aseguró un inmueble, 110 dosis de presunta metanfetamina, un vehículo, un cargador, 12 cartuchos útiles y numerario.

"Esta acción representa un logro relevante en materia de seguridad, al contribuir de manera directa a la desarticulación de estructuras criminales y a la disminución de la violencia en el país".

Aseguramiento representa más de 5 millones de pesos

La afectación económica derivada del aseguramiento fue estimada en más de cinco millones de pesos, derivada del impacto a la infraestructura logística de la célula.

La célula operaba principalmente en la zona de Cajeme y contribuía a la generación de violencia regional.