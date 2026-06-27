Detienen a Chofer de Camión Urbano por Presuntamente Agredir a un Adulto Mayor en Chihuahua

Un chofer de transporte urbano fue detenido tras presuntamente empujar a un adulto mayor en la colonia Cerro de la Cruz de Chihuahua; la agresión quedó captada en video.

El chofer quedó detenidoFoto: DSMP

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Chofer de camión detenido por presuntamente agredir a un adulto mayor en la colonia Cerro de la Cruz. El incidente fue captado por cámaras y generó indignación entre los vecinos.

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