Detienen a Chofer de Camión Urbano por Presuntamente Agredir a un Adulto Mayor en Chihuahua

Un chofer de transporte urbano fue detenido luego de presuntamente agredir a un adulto mayor en calles de la colonia Cerro de la Cruz, al sur de la ciudad de Chihuahua, hecho que además quedó captado por cámaras de seguridad.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió luego de una discusión aparentemente relacionada con el costo del pasaje cuando ambos se encontraban a bordo de un camión de la ruta Ramiro Valles.

Las imágenes difundidas muestran el momento en que el adulto mayor desciende de la unidad y posteriormente es alcanzado por el chofer, quien presuntamente lo empuja, provocando que caiga hacia atrás y se golpee la cabeza contra el cordón de la banqueta.

El incidente ocurrió frente a varios testigos en calles de la colonia Cerro de la Cruz, generando indignación.

Vecinos retuvieron al chofer hasta la llegada de la policía

La Dirección de Seguridad Pública Municipal informó que agentes preventivos acudieron al cruce de las calles 66 y Méndez luego de recibir un reporte al número de emergencias 911 sobre una persona lesionada tirada en la vía pública.

Al llegar al sitio, testigos señalaron que el conductor del camión había empujado al adulto mayor tras la discusión, por lo que vecinos del sector decidieron retener al presunto agresor en el cruce de las calles 70 y Ponce de León.

El detenido fue identificado como Jesús "N", de 52 años de edad, quien fue trasladado al Centro de Detención de la zona sur y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado por su probable responsabilidad en el delito de lesiones.