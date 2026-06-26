Temblores en Venezuela No Paran: Nuevo Sismo Hoy de 4.9 Se Siente con Fuerza

Venezolanos desesperados y cada vez más rescatistas extranjeros se apresuraban el viernes a buscar sobrevivientes atrapados bajo los escombros tras los dos terremotos que arrasaron partes de Caracas

Temblores en Venezuela Hoy No Paran: Nuevo Sismo 4.9 Se Siente con FuerzaDaños por temblores en Venezuela. Foto: N+

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Habitantes de Caracas ‌y ‌Maracay sintieron el temblor, que según el centro de ‌monitoreo sísmico EMSC tuvo ​una magnitud ​de ​4.9

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