Separan de Cargo a Comandante de Tránsito por Apuntar con su Arma a un Automovilista en Sonora

El Ayuntamiento de Guaymas informó este viernes que, derivado de los hechos que involucran al comandante de Tránsito Municipal, Marco Antonio Márquez, se tomó la determinación de separarlo de su cargo.



Fue a través de un video difundido en redes sociales, que se le observa apuntar con su arma a un conductor que había sido detenido para aplicarle una multa.



El municipio comunicó que esta decisión se aplica como lo indican los procedimientos de ley, correspondientes a este tipo de faltas.

Se interpusieron las denuncias correspondientes tras los hechos

Además, actuando bajo los principios de legalidad y transparencia, se han interpuesto las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de Justicia del Estado y la Comisión de Honor y Justicia del Ayuntamiento



Asegura que el Gobierno Municipal mantendrá el orden público y no se tolerará ninguna acción que vulnere la confianza de los ciudadanos.

En el video difundido se observa como el oficial apunta con su arma de fuego al automovilista

En el video se observa que un ciudadano es detenido en calles de Guaymas, al parecer por una falta al reglamento de tránsito, pero los agentes le piden que salga del automóvil para su retención y uno de ellos le apunta con el arma de cargo.