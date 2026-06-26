Separan de Cargo a Comandante de Tránsito por Apuntar con su Arma a un Automovilista en Sonora

Derivado del video donde se observa al comandante de Tránsito Municipal, Marco Antonio Márquez, apuntando con un arma a un automovilista en Guaymas, Sonora, decidieron separarlo de su cargo.

Separan de Cargo a Comandante de Tránsito por Apuntar con su Arma a un Automovilista en SonoraFoto: @rosaliliatorrs

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En Guaymas, un comandante de Tránsito es captado apuntando con su arma a un automovilista. Fue separado del cargo y se interpusieron denuncias.

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