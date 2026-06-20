Zoológico del Altiplano en Tlaxcala Recibe a Oso Negro Rescatado en Nuevo León

El ejemplar fue atendido y asegurado por autoridades ambientales luego de que se le encontraran lesiones realizadas con un arma de fuego.

Llegada de Oso Negro Rescatado en Nuevo León a Zoológico Altiplano TlaxcalaFoto: Pexels | Ilustrativa

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Un oso negro herido por arma de fuego fue rescatado en Nuevo León y ahora está bajo cuidado en el Zoológico del Altiplano en Tlaxcala. Conoce su historia de supervivencia.

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