Zoológico del Altiplano en Tlaxcala Recibe a Oso Negro Rescatado en Nuevo León

Este jueves 18 de junio de 2026 el Zoológico del Altiplano en el estado de Tlaxcala dio a conocer que recibió un nuevo huésped en sus instalaciones. Se trata de un oso negro que fue rescatado en Nuevo León.

El ejemplar fue atendido y asegurado por parte de las autoridades ambientales luego de que se le encontraron lesiones realizadas con un arma de fuego, derivado de un conflicto humano-fauna silvestre.

Oso negro rescatado en Nuevo León fue trasladado a Zoológico del Altiplano en Tlaxcala

Como resultado del trabajo coordinado entre Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), autoridades ambientales de Nuevo León, Servicios Faunísticos Marín y el equipo técnico del Instituto de Fauna Silvestre para el Estado de Tlaxcala, el Zoológico del Altiplano recibió un ejemplar macho de Oso Negro Americano, especie catalogada en México como "En Peligro de Extinción".

Este ejemplar fue atendido derivado de un caso de conflicto humano-fauna silvestre. Durante su valoración se documentó una claudicación en uno de sus miembros anteriores, asociada a una lesión provocada por perdigones de arma de fuego, evidencia de los riesgos que enfrenta la fauna silvestre cuando entra en contacto con actividades humanas.

El animal inició un proceso de adaptación, monitoreo y cuidados especializados en las instalaciones tlaxcaltecas, donde recibirá la atención necesaria para garantizar su bienestar.

Rescatan a víbora en negocio de la colonia Anzures de la ciudad de Puebla

El pasado 17 de junio fue rescatada una víbora que se encontraba al interior de un establecimiento ubicado en la colonia Anzures de la ciudad de Puebla.

Gracias a la actuación especializada de las autoridades, el ejemplar fue capturado en el negocio cercano a un centro comercial de la zona, dejando el lugar sin riesgos y sin personas lesionadas.

Con información de N+

GMAZ