Video de Jonathan, el Animal Más Longevo en la Tierra: ¿Cuántos Años Tiene la Tortuga?

Un video de Jonathan, considerado el animal terrestre vivo más longevo del planeta, captó la atención de usuarios en redes sociales luego de ser compartido por Guinness World Records; en N+ te decimos cuántos años tiene la tortuga.

El video muestra a la famosa tortuga gigante, cuya edad la ha convertido en una criatura impresionante debido a su larga vida.

Jonathan the tortoise is officially a Guinness World Records ICON ✨



Believed to have been born c. 1832, Jonathan is the oldest living land animal at the grand old age of 194 years. He is a Seychelles giant tortoise and the average life expectancy of his species is 150. pic.twitter.com/WqxBrM4Z8H — Guinness World Records (@GWR) June 17, 2026

¿Quién es Jonathan, la tortuga más longeva de la Tierra?

Jonathan es una tortuga gigante de Seychelles que ostenta el récord como el animal terrestre vivo más longevo del mundo, según Guinness World Records.

Aunque no existe un registro exacto de su nacimiento, se estima que nació alrededor de 1832, por lo que en 2026 tendría aproximadamente 194 años de edad.

Su longevidad resulta sorprendente incluso para su especie. Mientras que las tortugas gigantes de Seychelles suelen vivir alrededor de 150 años, Jonathan ha superado ampliamente ese promedio.

La vida de Jonathan se extiende a través de casi dos siglos de acontecimientos históricos. Cuando nació, gran parte del mundo aún se encontraba en plena transformación industrial y faltaban décadas para inventos como la televisión a color.

La grabación difundida por Guinness World Records muestra a Jonathan en su entorno habitual y ha generado miles de reacciones entre usuarios de distintas partes del mundo.

Muchos internautas destacaron el buen estado en el que se encuentra el ejemplar pese a su avanzada edad, mientras que otros expresaron asombro al conocer que ha vivido durante casi 200 años.

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