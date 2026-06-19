Video de Jonathan, el Animal Más Longevo en la Tierra: ¿Cuántos Años Tiene la Tortuga?

Conoce a Jonathan, la tortuga más longeva del mundo; esta es su historia

Tortuga más longeva del mundoJonathan, la tortuga más longeva del mundo. Foto: Guinness World Records

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