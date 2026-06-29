Joven es Atacado con Navaja y Palo de Golf Durante Fiesta en Nava; Esta Grave

Un joven se encuentra hospitalizado en estado grave luego de ser atacado con una navaja y un palo de golf durante una fiesta privada en Nava.

Joven es Atacado con Navaja y Palo de Golf Durante Fiesta en Nava; Esta GraveFoto: N+

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Impactante ataque en fiesta en Nava: joven de 20 años hospitalizado tras ser herido con navaja y palo de golf. Las autoridades investigan a tres sospechosos. Descubre más sobre este caso.

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