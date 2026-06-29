Joven es Atacado con Navaja y Palo de Golf Durante Fiesta en Nava; Esta Grave

Un joven identificado como David de 20 años, se encuentra hospitalizado en estado grave luego de ser atacado a navajazos y golpeado con un palo de golf durante una riña que se registró en una fiesta privada en Nava.

De acuerdo con la información, los hechos ocurrieron el 27 de junio en una casa ubicada en la colonia 2 de Agosto, donde se llevaba a cabo una reunión entre varios jóvenes.

Por motivos, aún desconocidos, se desató una pelea en la que inicialmente un amigo del lesionado fue agredido con una botella y latas de cerveza.

Al intervenir en la riña para auxiliar a su amigo, David resultó gravemente herido con una navaja y golpeado en múltiples ocasiones en la cabeza y otras partes del cuerpo con un palo de golf.

Las autoridades realizan las investigaciones donde se señala a tres personas como los agresores directos.

Adolescente ataca con navaja a padre e hijo en Piedras Negras

La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación contra un adolescente señalado como presunto responsable de lesionar con una navaja a un padre y a su hijo menor de edad n la colonia Villa Real en Piedras Negras. Ambas víctimas recibieron atención médica tras la agresión.

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Las autoridades informaron que el padre y el menor fueron reportados fuera de peligro. En tanto, el adolescente permaneció detenido y a disposición de las autoridades, mientras el Ministerio Público continuó con las investigaciones para determinar su situación jurídica.