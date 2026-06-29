Paramédico Simula Rescate de Bebé Abandonado Dentro de Basura en Castaños; Era su Hijo

Un paramédico fue detenido por simular un rescate y abandonar a su bebé recién nacido dentro de una bolsa en Castaños.

Paramédico Simula Rescate de Bebé Abandonado Dentro de Basura en Castaños; Era su HijoFoto: FGEC

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Impactante en Castaños: un paramédico finge rescatar a un bebé abandonado, ¡pero era su hijo! Descubre cómo se descubrió la verdad detrás de este caso.

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