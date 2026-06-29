Paramédico Simula Rescate de Bebé Abandonado Dentro de Basura en Castaños; Era su Hijo

Un paramédico en Castaños, Coahuila, fue detenido luego de simular una emergencia y abandonar a su hijo recién nacido en un basurero.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

El pasado 24 de junio, cuando un bebé abandonado, fue encontrado al interior de una bolsa en un basurero en el municipio de Castaños, en el estado de Coahuila.

El número de emergencias 911, recibió el reporte por parte de un paramédico que supuestamente había sido quien habría rescatado al recién nacido.

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De acuerdo con el testimonio del paramédico, identificado como Elías "N", una vecina del sector de nombre María del Refugio, fue quien lo habría alertado luego de escuchar algunos llantos que provenían del basurero.

El bebé fue canalizado para su valoración médica, mientras que las autoridades tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron con las investigaciones pertinentes.

Luego de que iniciaron las investigaciones, la mañana de este 29 de junio, el Fiscal General de Coahuila, Federico Fernández, informó que el paramédico, Elías "N" fue detenido por haber simulado el rescate del bebé, ya que fue identificado como el padre.

El presunto responsable ya fue detenido y puesto a disposición de las autoridades, mientras la Fiscalía continúa con las investigaciones correspondientes.