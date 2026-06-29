Muere Hombre en Hospital de Gómez Palacio; Fue Encontrado Golpeado en su Casa

Un hombre murió en el Hospital General de Gómez Palacio luego de ser encontrado gravemente golpeado por sus vecinas en su casa.

Muere Hombre en Hospital de Gómez Palacio; Fue Encontrado Golpeado en su CasaFoto: N+

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Impactante hallazgo en Gómez Palacio: Arturo López, de 52 años, fue encontrado gravemente golpeado en su casa. Murió en el hospital. La policía investiga a los sospechosos. Conoce más detalles.

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