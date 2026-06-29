Muere Hombre en Hospital de Gómez Palacio; Fue Encontrado Golpeado en su Casa

La noche de este domingo 28 de junio, un hombre identificado como Arturo López, de 52 años, murió en las instalaciones del Hospital General de Gómez Palacio.

Arturo fue encontrado en su domicilio, ubicado en el centro de Gómez Palacio, el pasado jueves 18 de junio por sus vecinas, quienes ingresaron a la vivienda al notar que no había salido de su casa. Al entrar, lo encontraron gravemente golpeado junto a su cama, por lo que solicitaron apoyo y fue trasladado de inmediato al nosocomio.

Los mismos vecinos mencionaron a las autoridades que, una noche antes de que fuera encontrado, Arturo se encontraba en la sala de su casa jugando a la baraja con dos personas desconocidas para ellos.

La Policía Investigadora de Delitos (PID) realiza las indagatorias correspondientes para dar con el paradero de los presuntos responsables.

Muere hombre luego de ser golpeado durante riña en Allende

Un hombre 41 años, murió mientras recibía atención médica en el Hospital General Dr. Salvador Chavarría en Piedras Negras, a consecuencia de las lesiones que sufrió durante una agresión registrada en una cantina del municipio de Allende.

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El hombre había sido atacado con un tubo durante una riña ocurrida el pasado 21 de junio. Por estos hechos, la Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio.