¿Dónde ver el Partido de México vs Ecuador en Guadalajara si se Llena el Fan Festival?

Guadalajara contará con pantallas gigantes gratuitas para que los aficionados disfruten del partido entre México y Ecuador. Conoce las sedes, horarios y las recomendaciones para asistir.

Aficionada mexicanaFoto: N+

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Descubre dónde ver el partido de Ecuador vs México en Guadalajara. Estas son las sedes gratuitas.

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¿Dónde ver el Partido de México vs Ecuador en Guadalajara si se Llena el Fan Festival?