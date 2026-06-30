¿Dónde ver el Partido de México vs Ecuador en Guadalajara si se Llena el Fan Festival?

Este martes 30 de junio, la Selección Mexicana se enfrenta contra Ecuador para calificar a octavos de final en el Mundial 2026. Por ello, te decimos dónde podrás ver el partido en pantallas de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

México jugará contra Ecuador a las 7:00 de la noche, por lo que se prevén cierres viales en avenidas y calles aledañas al Centro de Guadalajara y en los alrededores de la glorieta La Minerva.

Foto: N+

¿Dónde habrá pantallas gigantes en Guadalajara?

Si no alcanzaste a asistir al Fan Festival, todavía tendrás otras opciones para disfrutar de esta jornada deportiva en Guadalajara. Uno de los puntos habilitados será el Auditorio Benito Juárez, donde se instaló una pantalla gigante para que los aficionados puedan seguir el encuentro.

La Glorieta La Minerva también contará con una pantalla gigante. Si planeas asistir, se recomienda llegar con al menos tres horas de anticipación para asegurar un buen lugar.

Además, en la Plaza de las Américas, en Zapopan, también se proyectará el partido. En los tres puntos, el acceso será completamente gratuito para todos los asistentes.

Recuerda asistir con ropa cómoda y mantener cerca, en todo momento, tus pertenencias valiosas. Tal como cartera y celular.