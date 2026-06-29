Gabriela Fleritt: Muere Actriz y Comediante Tras Colapso de Edificio en La Guaira, Venezuela

La comediante venezolana Gabriela Fleritt, su hija Andrea Laya y su nieto Mariano Ferrera fallecieron tras el colapso de su edificio en La Guaira por los sismos del 24 de junio.

muere-gabriela-fleritt-actriz-comediante-venezuela-terremotoFoto: Instagram Gabriela Fleritt

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Gabriela Fleritt, actriz y comediante venezolana, muere junto a su hija y nieto en el colapso de un edificio en La Guaira. Su nieto mayor sobrevive. Descubre más sobre esta triste noticia.

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