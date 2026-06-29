Gabriela Fleritt: Muere Actriz y Comediante Tras Colapso de Edificio en La Guaira, Venezuela

La reconocida comediante venezolana Gabriela Fleritt, su hija Andrea Laya y su nieto menor Mariano Ferrera fueron encontrados sin vida entre los escombros del edificio en el que residían, en La Guaira, Venezuela.

El inmueble colapsó la tarde del miércoles 24 de junio, luego de que dos terremotos consecutivos azotaran el estado costero.

Después de varios días de búsqueda, el sobrino de la comediante, Eduardo Fleritt, publicó un comunicado en el que confirmó el fallecimiento de la humorista junto a su hija y su nieto.

La confirmación: "Fueron hallados sin vida"

El 28 de junio, Eduardo Fleritt dio a conocer la lamentable noticia. "Con profundo dolor informamos que, tras la confirmación de nuestros familiares y vecinos presentes en el lugar de los hechos, fueron hallados sin vida nuestros queridos Gabriela Fleritt, Andrea Laya y Mariano Ferrera", se lee en el comunicado.

En medio del caos, se había anunciado previamente que ya había sido localizada sin vida; sin embargo, en ese momento la familia aclaró que se trataba de información falsa y que ella seguía desaparecida junto a su familia. Desafortunadamente, horas después la misma familia dio a conocer su muerte a través de un comunicado en redes sociales.

Solo el nieto mayor sobrevivió

El único integrante de la familia que logró sobrevivir fue Sebastián Landi, el nieto mayor de la artista. En el comunicado, la familia también se comprometió con su cuidado: "Hoy nuestro compromiso permanece firme junto a Sebastián Landi, el hermoso regalo de vida que nos dejaron Gabriela, Andrea y Mariano. Lo cuidaremos, protegeremos y acompañaremos siempre con todo nuestro amor", indicaron.

Días de búsqueda sin maquinaria ni recursos

A horas de que sucedieran los sismos, Eduardo Fleritt informó que su tía, Gabriela Fleritt; su prima, Andrea Laya; y sus sobrinos Mariano y Sebastián probablemente habían quedado sepultados bajo los escombros de la Residencia Las Palmas.

Eduardo Fleritt usó sus redes sociales desde el primer minuto para solicitar ayuda y brindar actualizaciones. Familiares junto a voluntarios participaron durante varios días en las labores de rescate. Desafortunadamente, con los escasos recursos con los que contaban, no pudieron salvarles con vida.

El sábado 27, Eduardo reportó que Sebastián ya se encontraba con ellos, pero puntualizó que todavía no tenían noticias de Gabriela, Andrea y Mariano.

En su comunicado, los familiares de la humorista agradecieron, "en medio de esta inmensa tristeza", a todas las personas que los apoyaron: "Cada gesto de solidaridad significó mucho para nuestra familia y jamás lo olvidaremos".

¿Quién fue Gabriela Fleritt?

Gabriela Fleritt fue una reconocida actriz que también se desempeñó como comediante y locutora, ganando gran reconocimiento en su natal Venezuela al formar parte de proyectos como La guerra de los sexos, Cheverísimo y ¡A que te ríes!