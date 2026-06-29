Resultados Apoyo Bienestar Madres Trabajadoras 2026: Link para Consultar Si Recibirás $10,000

Se publicaron los resultados del Apoyo a Madres Trabajadoras 2026, y si realizaste tu registro, acá te traemos el link y cómo consultar si fuiste seleccionada como beneficiaria del programa para mujeres con hijos que otorga una ayuda económica de hasta 10,000 pesos.

Luego de que se abrieran las inscripciones en marzo de 2026, la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social (SEBISO) de Hidalgo dio a conocer la primera lista de aceptadas al programa para madres trabajadoras o estudiantes, que tienen una hija o hijo de 0 a 5 años y 11 meses de edad.

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¿Cómo consultar los resultados del Apoyo Madres Trabajadoras 2026?

Si realizaste el registro en el mes de marzo, puedes saber si eres beneficiaria del Apoyo para Madres Trabajadoras 2026 y recibirás los 10,000 pesos, ingresando al siguiente link https://bienestar-apoyos.hidalgo.gob.mx/2026-0001/resultados-mt/. Ahí solo debes escribir tu CURP para conocer el veredicto.

Toma en cuenta que esta es la primera lista de beneficiarias del programa para Madres Trabajadoras o Estudiantes 2026, por lo que si no fuiste seleccionada deberás esperar a los próximos resultados que publicará la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social.

De esta manera, se recomienda que aquellas mujeres que ya realizaron su registro se mantengan al pendiente de la información que proporcione la SEBISO próximamente en caso de que se abran nuevos lugares para ser beneficiaria y recibir el apoyo de 2,500 pesos bimestrales.

¿Qué hacer si fui aceptada al Apoyo Madres Trabajadoras 2026?

Si al momento de consultar los resultados de Madres Trabajadoras 2026, te llevas la buena noticia de que fuiste seleccionada para ser beneficiaria del programa social, deberás esperar para conocer la fecha y lugar de entrega de tarjetas.

La distribución de los plásticos en los que se depositará el apoyo económico de hasta 10,000 pesos se hará por municipios, y el anuncio de la entrega se realizará en la página de Facebook de la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social.

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