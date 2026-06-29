¿Qué Pasó con Memo Garza? Exvocalista de La Adictiva Sufre Ataque en Carretera

El exvocalista de La Adictiva vivió una aterradora madrugada cuando sujetos armados dispararon 10 veces contra el autobús de su equipo en Puebla. Dos integrantes resultaron lesionados.

memo-garza-atacan-autobus-autopista-puebla-orizabaFoto: Cuartoscuro

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Memo Garza, exvocalista de La Adictiva, sufrió un ataque a balazos en carretera. Su autobús recibió 10 disparos, dejando a dos heridos. Descubre más sobre este impactante suceso.

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