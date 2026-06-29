¿Qué Pasó con Memo Garza? Exvocalista de La Adictiva Sufre Ataque en Carretera

El nombre de Memo Garza se convirtió en tendencia este fin de semana después de que su equipo sufriera un violento ataque a balazos en la carretera. El autobús del exvocalista de La Adictiva recibió 10 disparos en la autopista Puebla-Orizaba, a la altura de Xonacatepec, dejando a dos integrantes del grupo lesionados.

¿Qué ocurrió exactamente?

Durante la madrugada del domingo 28 de junio, Memo Garza viajaba con su equipo tras un concierto en la Feria de San Pablo del Monte, en Tlaxcala, rumbo a Chiapas, donde el músico tenía prevista una presentación en Juquipilas, la cual ya fue pospuesta.

En el recorrido fueron interceptados por sujetos desconocidos que, a bordo de un vehículo, abrieron fuego contra el autobús. Las balas dañaron el parabrisas y la lateral del lado del conductor, e incluso alcanzaron a Luis Alberto Mota Luna, segundo vocalista de la agrupación de Memo.

El conductor trató de escapar del ataque y se desvió hacia la colonia Del Valle, en la capital poblana.

El comunicado de Memo Garza

Horas después, el cantante rompió el silencio a través de un comunicado en Instagram. "El camión del equipo fue objeto de un intento de asalto en la carretera Puebla–Tehuacán, a la altura del Puente Xonacatepec. Durante el incidente se registraron detonaciones de arma de fuego, dejando como resultado a dos integrantes de nuestro equipo lesionados", informó el artista.

¿Cómo están los heridos?

Varias ambulancias brindaron atención prehospitalaria al joven que resultó herido en el antebrazo; su estado de salud es estable, pero fue trasladado a un hospital y custodiado con sus demás compañeros por policías municipales. Autoridades estatales y federales acudieron al lugar para brindar apoyo, y se iniciaron las indagatorias correspondientes para dar con los atacantes, sin que aún se haya determinado oficialmente si se trató de un ataque directo o un intento de robo de autobús.

Un detalle que no pasó desapercibido

Horas antes del ataque, Memo Garza había publicado en sus historias de Instagram varios videos donde sus fans reconocían fácilmente el paso de su autobús negro, que tiene escritas en letras grandes y blancas su nombre. El hecho generó cuestionamientos sobre la exposición de la ubicación del artista en redes sociales.

No es la primera vez

Este no es el primer percance que Memo Garza sufre en carretera: en abril de 2025 su autobús se volcó mientras circulaba cerca del kilómetro 158 de la carretera Durango-Mazatlán. En aquella ocasión, el cantante agradeció la intervención de los servicios de emergencia y reflexionó sobre los riesgos que implica ser músico itinerante en México.

¿Quién es Memo Garza?

Guillermo "Memo" Garza es un cantante de regional mexicano que alcanzó gran reconocimiento como vocalista de La Adictiva, agrupación sinaloense a la que se integró en 2014 por recomendación de Espinoza Paz y con la que permaneció cerca de una década.

En 2023 decidió separarse de La Adictiva para emprender su carrera como solista, una decisión que tomó después de varios años de conversaciones con la empresa que representaba a la agrupación. El cantante aseguró que la salida se dio en buenos términos y que mantiene una relación cercana con sus excompañeros. Desde entonces ha consolidado su proyecto individual con temas como "La sonrisa obligatoria", "A poco no", "Toca" y "Me aguanté".