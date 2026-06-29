Explosión en Iztapalapa Hoy: Esto Pasó en Vivienda de la Colonia López Portillo

Este lunes, 29 de junio de 2026, se registró una explosión en una vivienda de la colonia José López Portillo, alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX).

Al parecer se trata de una explosión por acumulación de gas en un departamento del inmueble, que tenía varios locales comerciantes, ubicado al cruce de la calle 6 y calle 19, en dicha alcaldía.

Explosión en vivienda deja varios heridos

El saldo por la explosión es de seis personas heridas, que fueron atendidas por paramédicos de diversas corporaciones.

Entre los lesionados se encuentra un comerciante, vendedor de vísceras, quien fue el más afectado por lo que tuvo que ser llevado a un hospital cercano para su pronta atención.

En estos momentos, el área se encuentra totalmente acordonada por elementos de la Guardia Nacional (GN). Personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX realizó una inspección para verificar las condiciones del inmueble, que está conformada por diversos locales comerciales, entre ellos:

Un área académica, un consultorio, una estética y al interior algunos departamentos que resultaron severamente afectados.

En Calle 6, colonia José López Portillo, @Alc_Iztapalapa, se suscitó una deflagración en un local comercial generada por una fuga de gas en un cilindro. Se registran daños en cristales y cancelería. Personal de emergencias revisaron las instalaciones para descartar riesgos.… pic.twitter.com/ojCHIHanta — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 29, 2026

Además, los lunes se instala un tianguis afuera de la vivienda, por lo que los comerciantes fueron alcanzados por diversos proyectiles, entre ellos la persona de aproximadamente 60 años, vendedor de vísceras.

Con información de N+