Explosión en Iztapalapa Hoy: Esto Pasó en Vivienda de la Colonia López Portillo

Esto es lo que pasó en una vivienda de la Colonia López Portillo, alcaldía Iztapalapa hoy, 29 de junio de 2026

Explosión en vivienda en la Colonia López Portillo en IztapalapaExplosión en vivienda en la Colonia López Portillo en Iztapalapa. Foto: X @JefeVulcanoCova

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Una explosión por acumulación de gas sacudió la Colonia López Portillo en Iztapalapa, dejando seis heridos. El inmueble con locales comerciales está bajo inspección. Descubre qué pasó.

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