Madres Buscadoras Localizan Presuntos Restos Humanos en Rancho de Doctor Coss en Nuevo León

Integrantes de un colectivo de búsqueda reportaron el hallazgo de presuntos restos óseos durante un recorrido realizado en un rancho ubicado en la zona conocida como la Frontera Chica de Nuevo León.

De acuerdo con la asociación “Lazos Unidos por Encontrarlos”, integrada por familiares de personas desaparecidas, el hallazgo se registró durante el fin de semana en el rancho denominado “El Divisadero”, ubicado en la comunidad de San Agustín, en el municipio de Doctor Coss.

Las buscadoras informaron que, durante la exploración del predio, localizaron pequeños fragmentos óseos, algunos de ellos con aparentes signos de calcinación, en distintas áreas del terreno, el cual se encuentra en propiedad privada.

Encuentran ropa y calzado

Además de los restos, en el sitio fueron encontrados diversos objetos, entre ellos ropa, calzado, aparatos de radiocomunicación, así como casquillos percutidos de arma de fuego y proyectiles de arma larga, lo que generó mayor preocupación entre las integrantes del colectivo.

Las buscadoras señalaron que estos hallazgos fueron documentados y reportados como parte de sus jornadas de búsqueda, sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado de manera oficial si los restos corresponden a personas desaparecidas o a restos de animales.

Tras el reporte, las autoridades no han emitido una postura oficial sobre el caso ni han informado si se ha iniciado una investigación formal o si personal pericial acudió al lugar para procesar la zona y levantar evidencia.

El hallazgo se suma a las labores que diversos colectivos realizan en la región norte del estado, donde familiares continúan realizando búsquedas en campo ante la falta de resultados concluyentes por parte de las autoridades.