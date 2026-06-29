Madres Buscadoras Localizan Presuntos Restos Humanos en Rancho de Doctor Coss en Nuevo León

Un nuevo hallazgo realizado por un colectivo de búsqueda volvió a evidenciar la crisis de personas desaparecidas en Nuevo León

Celular en ranchoFoto: Lazos Unidos Por Encontrarlos

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Madres Buscadoras localizan restos en rancho de Doctor Coss, Nuevo León. Ropa, calzado y casquillos aumentan la preocupación. ¿Cuándo habrá respuestas oficiales?

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