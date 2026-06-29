Gigantes del Futbol Regresan Gratis a Chapultepec: Fechas y Horarios para Verlos en CDMX

Los Gigantes del futbol ya están de regreso en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México (CDMX), luego de un proceso de restauración que permitió recuperar las esculturas monumentales tras los daños que sufrieron semanas atrás. La exposición volvió a abrir al público en la zona de Terrazas, ubicada entre los dos lagos del bosque, donde aficionados al futbol, turistas nacionales y extranjeros, así como familias, ya disfrutan de este recorrido gratuito.

Las enormes figuras, que destacan por su realismo y dimensiones, rápidamente volvieron a convertirse en uno de los puntos más visitados del parque. Decenas de personas aprovechan el recorrido para tomarse fotografías y admirar el trabajo artesanal que dio vida a cada jugador.

Laura, una de las visitantes que encontró la exposición durante su paseo por Chapultepec, compartió su experiencia: "Las encontré por pura casualidad y está lindísimo, bien lindo todo".

Miriam, otra asistente, también expresó su admiración por las esculturas: "Están padres, están muy bonitas, la verdad".

Mariana, turista originaria de Costa Rica, destacó el nivel artístico de las piezas y el talento de los artesanos mexicanos: "Todas están chidísimas. Para nadie es un secreto que ustedes tienen un ámbito artístico muy bueno y muy ejemplar".

Artesanos mexicanos reconstruyeron cada detalle para devolverles su espectacular apariencia

Cada una de las esculturas fue creada por Zion Art Studio, integrado por artesanos mexicanos que desarrollaron las piezas completamente desde cero. Los artistas trabajaron cuidadosamente en la estructura, la pintura, las expresiones y hasta los uniformes, confeccionados especialmente para cada figura para lograr un acabado de gran realismo.

El resultado ha sorprendido a visitantes nacionales y extranjeros, quienes destacan el tamaño y el nivel de detalle de las obras.

Lidia, una de las asistentes, comentó la impresión que le causó encontrarse con las esculturas: "Nos encontramos ahorita con estas estatuas que están enormes, se ven impresionantes".

Las esculturas fueron dañadas tras su debut en Paseo de la Reforma

Los Gigantes del futbol hicieron su primera aparición el 27 de mayo de 2026 sobre Paseo de la Reforma, entre el Ángel de la Independencia y la Diana Cazadora, en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX). Sin embargo, durante las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), varias piezas sufrieron daños, lo que obligó a retirarlas para evitar un mayor deterioro.

El taller responsable de las esculturas decidió desmontarlas el 3 de junio para iniciar un proceso de restauración que incluyó trabajos de herrería, pintura y reparación del vestuario. Gracias a estas labores, los artesanos originarios de Iztapalapa lograron devolverles su aspecto original.

Esculturas monumentales sorprenden a visitantes en Chapultepec. Foto: Archivo | Cuartoscuro

Casandra, quien suele caminar por Paseo de la Reforma, lamentó lo ocurrido con las obras: "Yo camino comúnmente por Reforma. No alcancé a verlas porque me enteré de que las destruyeron y me pareció muy triste, porque tengo entendido que fueron artesanos quienes elaboraron todo esto a mano".

Estas son las selecciones que representan los Gigantes del futbol

La muestra está conformada por seis esculturas monumentales que representan a futbolistas de distintas selecciones nacionales. Entre ellas se encuentran:

México

España

Alemania

Japón

Colombia

Cada visitante encuentra una favorita gracias al diseño y la postura dinámica de las figuras. Roberto explicó cuál fue la escultura que más llamó su atención.

"La del mexicano fue la que más me gustó porque tiene las manos de la victoria. Creo que los mexicanos siempre debemos pensar en la victoria".

Los turistas internacionales también destacaron la calidad artística de la exposición. Nikola, visitante originario de Canadá, compartió su impresión: "Me parecen bien impresionantes por su tamaño y, además, muestran de verdad el movimiento de los jugadores".

Mashad, también turista canadiense, resaltó el colorido de las obras: "Son muy coloridas y me gusta que todas están en acción".

Posteriormente, Nikola agregó una reflexión sobre la experiencia: "Te dan ganas de patear un balón".

¿Hasta cuándo se podrán visitar los Gigantes del futbol en Chapultepec?

La exposición permanecerá abierta hasta el 19 de julio de 2026 en la zona de Terrazas de la Primera Sección del Bosque de Chapultepec. El acceso es completamente gratuito y los visitantes pueden recorrerla de martes a domingo, de 5:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

Margarita, una de las asistentes, hizo un llamado para preservar las esculturas y permitir que más personas puedan disfrutarlas: "Están padrísimas esas esculturas, esperemos que las cuiden".

Con información de Fernando Muñoz.