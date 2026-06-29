Gigantes del Futbol Regresan Gratis a Chapultepec: Fechas y Horarios para Verlos en CDMX

La exposición gratuita estará disponible hasta el 19 de julio de 2026 en la zona de Terrazas de la Primera Sección del Bosque de Chapultepec

Artesanos mexicanos dan nueva vida a los Gigantes del FútbolArtesanos mexicanos dan nueva vida a los Gigantes del Fútbol. Foto: Archivo | Cuartoscuro

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Los Gigantes del futbol regresaron a Chapultepec tras ser restaurados por artesanos mexicanos luego de los daños sufridos en Paseo de la Reforma

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