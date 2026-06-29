Video del Tigre de Bengala Blanco en Tepetlaoxtoc: Así se Ve desde el Aire

Autoridades de Estado de México siguen en la búsqueda de un tigre de bengala blanco que se escapó del área donde estaba bajo resguardo, en el municipio de Tepetlaoxtoc; así se ve en video, desde el aire, el felino fugitivo.

¿Qué se sabe sobre el escape del tigre de bengala blanco?

El tigre de bengala blanco escapó del Centro de Conservación y Protección de la Vida Silvestre, en San Bernardo Tlalmimilolpan, el sábado, 27 de junio de 2026.

El tigre había sido incautado y no contaba con las garras de las patas delanteras.

Por la fuga del tigre de bengala, autoridades suspendieron las clases en al menos dos escuelas que se ubican cerca de la zona donde escapó el tigre de bengala, en Tepetlaoxtoc.

El operativo para la captura del animal continua activo hoy, 29 de junio de 2026, y es es encabezado por autoridades de los tres órdenes de Gobierno, quienes implementaron un cerco de tres kilómetros.

Protección Civil de Estado de México indicó que con ayuda de algunos drones sigue la búsqueda del felino, que ya fue localizado.

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¿Dónde está el tigre de bengala blanco?

El Ayuntamiento de Tepetlaoxtoc señaló que el tigre de bengala escapó de un predio ubicado en la comunidad de San Bernardo Tlalmimilolpan y fue localizado “en una zona alta y de difícil acceso; sin embargo, hasta el momento no ha sido asegurado, por lo que el operativo continúa de manera permanente”.

Video del tigre de bengala blanco desde el aire

El Ayuntamiento de Tepetlaoxtoc publicó un video del tigre de bengala desde el aire y así se ve el felino, en la montaña.

Las autoridades pidieron a los ciudadanos no acercarse ni intentar capturarlo o seguirlo.

“Si observas al felino, repórtalo de inmediato a las autoridades a través de los números de emergencia oficiales”, mencionó el Ayuntamiento.

El gobierno de Tepetlaoxtoc pidió a la población “mantener la calma, atender únicamente la información emitida por los canales oficiales y evitar difundir rumores o información no confirmada”.

Mapa de Tepetlaoxtoc