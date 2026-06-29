Video del Tigre de Bengala Blanco en Tepetlaoxtoc: Así se Ve desde el Aire

Aquí puedes ver el video del tigre de bengala blanco, que escapó de un centro de resguardo en Tepetlaoxtoc, Estado de México

El tigre de bengala escapó de un parea de resguardo, en Estado de MéxicoEl tigre de bengala escapó de un parea de resguardo, en Estado de México. Foto: Captura de pantalla.

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Autoridades buscan a un tigre de bengala blanco que escapó en Tepetlaoxtoc. Descubre cómo se ve desde el aire y qué medidas se están tomando.

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