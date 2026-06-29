Bloqueo en Periférico Sur Hoy: ¿Qué Pasó con Fátima Ozoara Cid Vázquez?

Toma tus precauciones: Un grupo de personas bloqueó hoy, 29 de junio de 2029, los carriles centrales y laterales de Periférico Sur; en N+ te informamos qué pasó con Fátima Ozoara Cid Vázquez, por quien fue cerrada la vialidad.

Caos vial en Periférico Sur hoy, por desaparición de Fátima Ozoara Cid Vázquez. Foto: N+

¿Qué pasó con Fátima Ozoara Cid Vázquez?

Familiares y amigos de Fátima Ozoara Cid Vázquez bloquearon Periférico Sur hoy por la desaparición de la joven estudiante de Enfermería, de 20 años de edad, en la alcaldía Álvaro Obregón.

De acuerdo con los familiares, la joven enfermera fue vista por última vez el 21 de junio de 2026, luego de salir de su trabajo, donde se desempeña como auxiliar de Enfermería.

Los familiares de la joven exigen a la Fiscalía General de Justicia (FGJ), de la Ciudad de México, que acelere la investigación por la desaparición de Fátima Ozoara.

En entrevista para N+, una tía de Fátima Ozoara señaló que por la desaparición de su sobrina hay una persona detenida, pero desde hace 8 días, nos se sabe sobre el paradero de la estudiante de Enfermería.

“Espero que nos entiendan, espero que comprendan nuestro dolor, llevamos 8 días sin saber de su paradero”, mencionó la tía de la joven.

En tanto, Mirari Vázquez, madre de Fátima, declaró a N+ que en el trabajo de su hija les proporcionaron rápidamente los videos de las cámaras de seguridad y gracias a eso “es que pude ver que ella salió de la residencia y después de que ella salió, ya no regresó a la casa”.

“Ella es una muy buena chica. Ella tiene que regresar a casa viva”, afirmó -entre lágrimas- la madre de Fátima Ozoara.

Fiscalía CDMX lanza ficha de búsqueda por Fátima Ozoara Cid Vázquez

La ficha de búsqueda de la Fiscalía CDMX indica que Fátima Ozoara Cid Vázquez fue vista por última vez el 21 de junio de 2026, en Olivar de los Padres, alcaldía Álvaro Obregón.

Fátima Ozoara vestía uniforme quirúrgico color azul y portaba un reloj café.

La joven mide 1.62 metros de altura.

Como señas particulares, Fátima Ozoara tiene una cicatriz en el codo izquierdo y un tatuaje de mariposa roja en el lado derecho del abdomen.

Caos vial por bloqueo en Periférico Sur

Los familiares de Fátima Ozoara Cid Vázquez mantuvieron el bloqueo en carriles centrales y laterales de Periférico Sur, a unos metros de la carretera Picacho-Ajusco, con dirección a Perisur.

Los manifestantes seden el paso a los autos de forma intermitente y aseguraron que no se retirarán hasta que obtengan respuesta de las autoridades.

Luego de dos horas de bloqueo, los manifestantes se replegaron en la lateral del Periférico y se abrió el paso en los carriles centrales del Periférico.

Alternativas viales

Evita el tráfico en la zona del bloqueo y circula por las siguientes alternativas viales:

Paseo del Pedregal.

Camino a Santa Teresa.

Boulevard de la Luz.

Avenida Insurgentes.

Mapa de la zona del bloqueo en Periférico Sur