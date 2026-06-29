Bloqueo en Periférico Sur Hoy: ¿Qué Pasó con Fátima Ozoara Cid Vázquez?

Hay caos vial en Periférico Sur hoy por el bloqueo en carriles centrales; aquí los detalles de la manifestación por la desaparición de Fátima Ozoara Cid Vázquez

Bloqueo en Periférico Sur por desaparición de Fátima Ozoara Cid VázquezBloqueo en Periférico Sur por desaparición de Fátima Ozoara Cid Vázquez. Foto: N+

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¿Qué pasó con Fátima Ozoara? Bloqueo en Periférico Sur por su desaparición. Familiares piden justicia y la Fiscalía lanza ficha de búsqueda. Infórmate aquí.

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