“Que se Aplique Todo el Peso de la Ley”, Dice Sheinbaum por Denuncia contra Víctor Rodríguez

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció hoy, 29 de junio de 2026, sobre el caso de Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien fue acusado por su esposa, María Felicia Jiménez, por presunta violencia de género.

En la conferencia mañanera de hoy, la mandataria dijo que debe aplicarse "todo el peso de la ley. Nosotros no vamos a proteger a nadie frente a un acto como estos”.

La presidenta mencionó que el caso le corresponde a la Fiscalía General del Estado de Morelos por ser un delito estatal “y tiene que aplicarse la ley, porque no puede haber violencia contra las mujeres”.

Apuntó que “aquí no es que es conocido de uno y entonces se plica algo distinto, no. Que se aplique la ley y que la Fiscalía de Morelos determine cuál es la sanción penal que debe tener este caso”.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Sheinbaum Pide se Investiguen Denuncias de Violencia Domésticas contra Exdirector de Pemex

Exdirector de Pemex no tiene cargo en el Gobierno federal

Sheinbaum Pardo aclaró que ella no había firmado el nombramiento de Víctor Rodríguez Padilla como director del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), de la Secretaría de Energía (Sener), y explicó que “no hay, digamos, que se le retire del cargo y mientras tanto vuelve a tomar posesión el director que estaba ahí, Alejandro Salcido”.

La presidenta Sheinbaum descartó que el exdirector de Pemex vuelva a tomar otro cargo en el Gobierno federal y subrayó que habrá “cero impunidad a la violencia contra las mujeres, que se aplique la ley, como en todo".

"Nosotros somos juaristas; la ley es igual para todos”, afirmó.

Señaló que por este caso, la Secretaría de las Mujeres entró en comunicación con María Felicia Jiménez, esposa del exdirector de Pemex.

Aquí puedes ver la conferencia mañanera de hoy

RMT