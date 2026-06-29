“Que se Aplique Todo el Peso de la Ley”, Dice Sheinbaum por Denuncia contra Víctor Rodríguez

"Nosotros no vamos a proteger a nadie frente a un acto como estos", mencionó la presidenta Sheinbaum Pardo hoy

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en la conferencia mañanera del 29 de junio 2026Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en la conferencia mañanera de hoy, 29 de junio 2026. Foto: EFE

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Sheinbaum reafirma: 'La ley es igual para todos'. Víctor Rodríguez, acusado de violencia de género, no tendrá cargos en el gobierno. Descubre la postura oficial en este caso.

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