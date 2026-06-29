Temblor en México Hoy: ¿Dónde Fue el Epicentro y De Cuánto la Magnitud del Sismo?

Como todos los días, en México, este lunes se han registrado varios sismos; aquí te informamos dónde fue el epicentro y la magnitud de los temblores de hoy, 29 de junio de 2026, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

¿Cómo está la situación en Venezuela hoy?

Antes de seguir con los sismos en México, te informamos que en Venezuela, la situación por el doble terremoto de la semana pasada no ha dejado de ser complicada. Hasta hoy, suman al menos 1,450 muertos y 3,150 personas heridas.

El doble terremoto también provocó el derrumbe de decenas de edificios y este lunes, volvió a temblar.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), hoy ocurrió un temblor de magnitud 4.6, con epicentro en al norte del país; sin embargo, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) señaló que la magnitud fue de 4.2.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. No Deja de Temblar en Venezuela: Fuerte Réplica Sacude al País Hoy 29 de Junio 2026

Temblor en México hoy

En México, el Servicio Sismológico Nacional reportó hoy un temblor de magnitud mayor a 4.0 y a continuación, te brindamos los datos más relevantes.

07:26 horas: Temblor de magnitud 4.0 con epicentro en San Marcos, Guerrero.

Microsismos en México hoy

Además, este lunes, se han registrado varios sismos de magnitud menor a 4.0 y algunos microsismos, en los siguientes estados:

04:48 horas: Sismo en Puebla de magnitud 3.5, con epicentro en Acatlán de Osorio.

03:16 horas: Temblor en Chiautla, Puebla, de magnitud 3.6.

01:55 horas: Microsismo de magnitud 2.4 con epicentro en San Marcos, Guerrero.

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RMT