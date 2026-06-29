Temblor en México Hoy: ¿Dónde Fue el Epicentro y De Cuánto la Magnitud del Sismo?

Entérate aquí de los sismos que han ocurrido hoy, en México

Simulacro Nacional en CDMXAlerta en teléfonos celulares por Simulacro Nacional, en CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¿Dónde fue el epicentro del sismo en México hoy? Conoce los detalles del temblor de este lunes, 29 de junio de 2026.

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