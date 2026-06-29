Sheinbaum Envía al Senado Nombramiento de Esteban Moctezuma como Embajador de México ante la UE

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó hoy, 29 de junio de 2026, que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió al Senado de la República el nombramiento de Esteban Moctezuma Barragán como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Reino de Bélgica y la Unión Europea (UE), con concurrencia ante el Gran Ducado de Luxemburgo.

En un comunicado, la Cancillería apuntó que la primera tarea de Esteban Moctezuma “será coordinar la ratificación del Acuerdo Global Modernizado (AGM) con todas las representaciones de México en los países miembros de la Unión Europea”.

Cabe destacar que la actualización del Acuerdo Global Modernizado con la Unión Europea lo firmaron la presidenta Claudia Sheinbaum y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el 22 de mayo de 206, en Palacio Nacional.

En el marco del fortalecimiento de la relación con la Unión Europea, Moctezuma Barragán fue encomendado por la presidenta Claudia Sheinbaum para coordinar una estrategia con los distintos países de la UE, encaminada a incrementar el intercambio comercial, generar nuevas inversiones y aprovechar todas las oportunidades que ofrece el acuerdo para México, destacó la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Llega designación al Senado

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, informó que recibió la designación de Esteban Moctezuma y señaló que, de acuerdo con el Artículo 78 constitucional, será la Comisión Permanente quien deberá aprobar su ratificación.

¿Quién es Esteban Moctezuma Barragán?

Esteban Moctezuma Barragán es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y maestro en Desarrollo, por la Universidad de Cambridge, en Reino Unido.

Moctezuma Barragán ha desempeñado los siguientes cargos públicos:

Secretario de Gobernación, de 1994 a 1995.

Secretario de Desarrollo Social, de 1998 a 1999.

Senador de la República en la LVII Legislatura, de 1997 al 2000.

Secretario de Educación Pública, de 2018 a 2021.

Embajador de México en Estados Unidos, de marzo de 2021 a mayo de 2026.

RMT