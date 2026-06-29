Sheinbaum Envía al Senado Nombramiento de Esteban Moctezuma como Embajador de México ante la UE

La SRE señala que Esteban Moctezuma fue encomendado por la presidenta Claudia Sheinbaum para coordinar una estrategia en materia de comercio, en la Unión Europea

Esteban MoctezumaEsteban Moctezuma. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Claudia Sheinbaum nombra a Esteban Moctezuma como embajador de México ante la Unión Europea. Su misión: coordinar la ratificación del Acuerdo Global Modernizado y potenciar el comercio con Europa. Descubre más sobre su trayectoria.

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