Tiroteo en Alemania Hoy: Varios Muertos por Ataque en Albergue en Stade

Esto es lo que se sabe sobre el tiroteo de hoy en Stade, Alemania

Tiroteo en Stade, Alemania, hoy, 29 de junio 2026Cerco de seguridad por el tiroteo en Stade, Alemania. Foto: Reuters

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Emergencia en Stade, Alemania: un tiroteo en un centro de ayuda deja varios muertos. La policía detiene a dos sospechosos.

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