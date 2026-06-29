Tiroteo en Alemania Hoy: Varios Muertos por Ataque en Albergue en Stade

Este lunes, Alemania vivió momentos de emergencia por el reporte de un tiroteo, con saldo de varias personas muertas; esto es lo que se sabe sobre el ataque a tiros, ocurrido en un albergue de la ciudad de Stade, al norte del país.

¿Qué pasó en Alemania hoy?

De acuerdo con los primeros reportes, el tiroteo -que habría ocurrido un centro de ayuda a menores- dejó al menos cinco personas muertas y varias heridas.

La Policía de Stade informó, a través de su canal de WhatsApp, detalló que fueron detenidos dos sospechosos, entre ellos el presunto tirador.

La Policía alemana también informó que por el tiroteo se implementó “un gran operativo policial” en la calle Dankerstrasse, en la ciudad de Stade, y pidió a los ciudadanos "abandonar o evitar" la zona de la emergencia, por seguridad.

La agencia de noticias EFE dio a conocer que en la calle Dankerstrasse hay un centro de ayuda para mujeres embarazadas, madres con hijos pequeños y niños menores de seis años.

En la ciudad de Stade habitan unos 50,000 personas y se localiza en la región de Baja Sajonia.

Mapa de Stade, Alemania

RMT