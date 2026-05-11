Puntos Clave del Nuevo Acuerdo Comercial entre México y la Unión Europea: Eliminan Aranceles

Este lunes, 11 de mayo de 2026, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que se logró la autorización del Consejo de la Unión Europea para la firma de dos acuerdos comerciales, que eliminan los aranceles, se trata de:

Acuerdo Global Modernizado.

Acuerdo Comercial Provisional entre México y la Unión Europea.

Al respecto, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, destacó que "México da un paso histórico en su relación con la Unión Europea" con la autorización de los acuerdos, con los que se fortalece la "asociación estratégica y abrimos nuevas oportunidades para nuestro país".

México da un paso histórico en su relación con la Unión Europea. 🇲🇽🇪🇺



Hoy celebramos la autorización del Consejo Europeo para firmar el Acuerdo Global Modernizado y el Acuerdo Comercial Provisional con la UE.



Fortalecemos nuestra asociación estratégica y abrimos nuevas… https://t.co/E74SlmlTGq — Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) May 11, 2026

Estos acuerdos representan un gran avance en la modernización de la asociación entre la UE y México. La SRE indicó que estos instrumentos se firmarán en la Cumbre México-UE el próximo 22 de mayo en Ciudad de México.

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Puntos clave de nuevos acuerdos comerciales entre México y la UE

Cabe destacar que en enero de 2025, la Unión Europea y México concluyeron las negociaciones para modernizar el Acuerdo Global con México. La versión actualizada del acuerdo consta de dos partes, estas son:

Un Acuerdo Global Modernizado (AGM), que incluye un pilar político y de cooperación y un pilar de comercio e inversión.

Un Acuerdo Comercial Provisional (ACP) que abarca únicamente aquellos componentes comerciales del AGM que son competencia exclusiva de la UE.

Las principales mejoras del nuevo acuerdo son:

Eliminación de aranceles: México eliminará casi todos sus aranceles vigentes sobre las importaciones de la UE, lo que permitirá a los productores de la UE ser más competitivos en ese mercado y exportar más.

México eliminará casi todos sus aranceles vigentes sobre las importaciones de la UE, lo que permitirá a los productores de la UE ser más competitivos en ese mercado y exportar más. Eliminación de obstáculos no arancelarios al comercio: el acuerdo eliminará barreras técnicas innecesarias al comercio, facilitando tanto las importaciones procedentes de México como las exportaciones hacia este país.

Fortalecimiento de la asociación estratégica entre las partes mediante la mejora de la cooperación en una amplia gama de ámbitos, entre ellos la seguridad, la justicia, el desarrollo sostenible, el cambio climático, la transformación digital y los derechos humanos.

En septiembre de 2025, la Comisión Europea adoptó propuestas de decisiones del Consejo sobre la firma y la celebración de los acuerdos modernizados. En mayo de 2026, el Consejo autorizó su firma, y se espera que se firmen durante la octava cumbre UE-México, el 22 de mayo de 2026.

Una vez que el Parlamento Europeo haya dado su consentimiento, los acuerdos podrán celebrarse formalmente.

El Acuerdo Global de Asociación (MGA) entrará plenamente en vigor una vez que todos los Estados miembros de la UE y México hayan completado el proceso de ratificación. El Acuerdo Interino de Comercio (iTA) seguirá vigente hasta que sea sustituido por la entrada en vigor del acuerdo de asociación completo.

Datos de la relación comercial México-UE

En 2025, el comercio entre la UE y México superó los 86.000 millones de euros, aproximadamente 53,000 millones en exportaciones y casi 34,000 millones en importaciones.

La UE fue el tercer socio comercial más importante de México, después de Estados Unidos y China, y su segundo mayor mercado de exportación. México fue el undécimo socio comercial más importante de la UE.

El comercio entre la UE y México creció más del 75% en la última década , con un crecimiento ligeramente mayor de las exportaciones, del 92%, frente al 66% en el caso de las importaciones.

Principales productos que la UE exporta a México

Maquinaria y aparatos.

Productos químicos.

Equipo de transporte.

Principales productos que la UE importa de México

Combustibles y productos mineros.

Equipo de transporte.

Maquinaria y aparatos.

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