Sheinbaum Habla con Presidente del Consejo Europeo: Hay Fecha para Próxima Cumbre UE-México

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, dio fecha para la Cumbre UE-México. Foto: Reuters

La presidenta sostuvo una llamada telefónica con António Costa, presidente del Consejo Europeo, quien reveló cuándo se llevará a cabo la próxima Cumbre UE-México y detalló los temas que se abordarán. 

El evento se realizará el próximo 22 de mayo de 2026 y será de relevancia para fortalecer la cooperación bilateral. El presidente del Consejo Europeo destacó la importancia del diálogo con México y expresó su interés en visitar el país para avanzar en una agenda compartida.

¿Qué temas abordarán?

"Estoy deseando visitar México para seguir avanzando en nuestras prioridades conjuntas: comercio, inversión, clima y medio ambiente, energía, igualdad de género, salud e investigación", dijo.

 

Información en desarrollo.

 

