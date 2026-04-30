Sheinbaum Da Mensaje por el Día del Niño y la Niña: Esto Dijo

En el marco del Día del Niño y la Niña, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio un mensaje dirigido a las infancias durante su conferencia matutina de hoy, 30 de abril de 2026. En N+ te compartimos qué dijo.

En su mensaje destacó la importancia de garantizar sus derechos para asegurar su bienestar y desarrollo.

"Queremos que las niñas y niños sean felices y para ello el gobierno debe garantizarles sus derechos, porque tienen derechos especiales. El cumplimiento e esos derechos garantiza su felicidad", indicó.

Video: Día del Niño 2026: Datos Sobre las Infancias en México, del Trabajo Infantil a la Fecundidad Forzada

Entre los derechos mencionados, destacó:

Una vida libre de violencia.

Acceso a la educación.

Servicios de salud.

Espacios seguros para su desarrollo.

Hizo un llamado a proteger los derechos de niñas y niños

La titular del Ejecutivo federal expresó que el objetivo es que todas las niñas y niños en México tengan las condiciones necesarias para ser felices, lo que implica no solo cubrir necesidades básicas, sino también garantizar oportunidades para su desarrollo integral.

Además, habló desde una perspectiva personal, al mencionar su experiencia como madre y ahora como abuela, reforzando la idea de construir un país donde las infancias puedan acceder a un futuro con mayores oportunidades.

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