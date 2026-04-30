¿Cuántos Años de Cárcel Podría Pasar Erika María ’N’ Por Feminicidio de Carolina Flores?

El feminicidio de Carolina Flores Gómez, que ocurrió en la colonia Polanco de la Ciudad de México (CDMX), provocó indignación. La responsable Erika María Guadalupe, quien es su suegra, ya fue detenida; en N+ te contamos cuántos años de prisión podría enfrentar.

Erika María Guadalupe Herrera fue detenida el pasado 29 de abril en Venezuela tras la emisión de una ficha roja de Interpol, luego de permanecer prófuga por el crimen.

¿Qué dice la ley sobre el feminicidio en México?

De acuerdo con el Código Penal aplicable en la Ciudad de México, el feminicidio se configura cuando una mujer es privada de la vida por razones de género. Estas pueden incluir violencia previa, amenazas, lesiones degradantes, incomunicación o la exposición del cuerpo en un lugar público.

En ese contexto, la legislación establece sanciones severas:

De 30 a 60 años de prisión si existía una relación cercana entre víctima y agresor, como vínculo familiar, sentimental o de confianza.

En breve más información.

FBPT