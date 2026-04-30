Reporte de Sismos en México Hoy 30 de Abril 2026: Epicentro y Magnitud de los Temblores
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El SSN reportó sismos en diferentes estados; te compartimos la magnitud y epicentro de los temblores en este Día del Niño y la Niña
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Durante las primeras horas de hoy, 30 de abril de 2026, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó actividad sísmica en distintas regiones del sur del país. En N+ te compartimos la magnitud y epicentro de los temblores.
De acuerdo con el SSC, los sismos se registraron desde la madrugada en entidades como Guerrero y Chiapas, sin que hasta el momento se reporten afectaciones.
El SSN detalló que estos movimientos son considerados de magnitud moderada, por lo que no fue necesario activar la Alerta Sísmica.
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¿Dónde se registraron los sismos hoy?
Estos son los eventos sísmicos reportados por el SSN este 30 de abril:
- Magnitud 4.0 a las 00:31 horas, con epicentro a 18 kilómetros al noreste de Acapulco, Guerrero, latitud 16.94, longitud -99.74 y profundidad de 22 km.
- Magnitud 4.0 a las 02:54 horas, localizado a 18 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero latitud 16.65, longitud -99.47 y profundidad de 5 km.
- En Chiapas, Magnitud 4.0 a las 05:05 horas, con epicentro a 37 kilómetros al suroeste de Arriaga, latitud 15.97, longitud -94.12 y profundidad de 92 km.
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FBPT