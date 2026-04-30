Reporte de Sismos en México Hoy 30 de Abril 2026: Epicentro y Magnitud de los Temblores

Durante las primeras horas de hoy, 30 de abril de 2026, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó actividad sísmica en distintas regiones del sur del país. En N+ te compartimos la magnitud y epicentro de los temblores.

De acuerdo con el SSC, los sismos se registraron desde la madrugada en entidades como Guerrero y Chiapas, sin que hasta el momento se reporten afectaciones.

El SSN detalló que estos movimientos son considerados de magnitud moderada, por lo que no fue necesario activar la Alerta Sísmica.

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¿Dónde se registraron los sismos hoy?

Estos son los eventos sísmicos reportados por el SSN este 30 de abril:

Magnitud 4.0 a las 00:31 horas, con epicentro a 18 kilómetros al noreste de Acapulco, Guerrero, latitud 16.94, longitud -99.74 y profundidad de 22 km.

Magnitud 4.0 a las 02:54 horas, localizado a 18 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero latitud 16.65, longitud -99.47 y profundidad de 5 km.

En Chiapas, Magnitud 4.0 a las 05:05 horas, con epicentro a 37 kilómetros al suroeste de Arriaga, latitud 15.97, longitud -94.12 y profundidad de 92 km.

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