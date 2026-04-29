Nuevos Medidores de CFE con Bluetooth: Estos Servicios Podrás Solicitar con Asistente Virtual

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) dio a conocer que avanza en la modernización de nuevos medidores, que por ahora son prototipos, pero contarán con Bluetooth, en N+ te contamos los servicios que podrás solicitar con asistente virtual.

Con los nuevos medidores inteligentes que operarán mediante tecnología Bluetooth, la CFE especificó que busca mejorar la eficiencia, la conectividad y la atención al usuario a través de herramientas digitales.

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De acuerdo con la Comisión, estos dispositivos permitirán a los usuarios conectarse directamente a su medidor mediante un asistente virtual de tipo Smart Home. A través de esta interfaz, será posible consultar información sobre el consumo de energía eléctrica de manera más ágil y accesible.

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¿Qué servicios podrás solicitar con los nuevos medidores?

Con la implementación de esta tecnología, los usuarios podrán realizar diversos trámites sin necesidad de acudir a una oficina o esperar visitas técnicas. Entre los servicios que podrán tener están los siguientes:

Consulta de consumo eléctrico en tiempo real.

Solicitud de lecturas del medidor.

Cortes y reconexiones del servicio a distancia.

Acceso a información para mejorar la facturación.

Considera que estos servicios estarán disponibles las 24 horas del día, incluso en casos donde los medidores se encuentren dentro de domicilios o edificios.

El especialista Irán Galero Trejo explicó que este sistema forma parte de una arquitectura denominada medición autónoma para distribución de energía (Amade). Este modelo está diseñado para integrarse al ecosistema digital del hogar y operar de forma autosustentable.



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