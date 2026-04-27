Bienestar Abre Registro Para Hombres y Mujeres: Checa los Requisitos para Apoyos de 6400 y 3100

La Secretaría de Bienestar abrió, desde este lunes 27 de abril 2026 y durante pocos días, el registro a apoyos bienestar de $6,400 y $3,100 pesos. Si quieres saber si puedes integrarte a la lista de beneficiarios, en N+ te damos a conocer cuáles son los requisitos con los que debes cumplir para asegurar el depósito.

Y es que luego de que se confirmara el proceso de inscripción, ha empezado a avanzar la recepción de solicitudes y documentos, pero no debes preocuparte, porque no se ha terminado la oportunidad de registrarte.

Video: Ultima Semana de Pagos de la Pensión del Bienestar. Fechas por Apellido

¿Cuáles son los requisitos para el registro a los apoyos bienestar?

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar federal, son dos grupos de la población a los que se busca beneficiar con los programas que entregan $6,400 y $3,100 pesos. El primero de ellos es adultos mayores con Pensión Bienestar para Adultos Mayores, que se entrega a personas de 65 años en adelante de manera universal. El segundo es la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años.

Pese a que se trata de pensiones universales, es decir, que se entregan a todas las personas que formen parte de los grupos etarios y sean residentes del país, deben cumplir con algunos requisitos. A continuación te compartimos la lista:

Identificación oficial vigente: credencial para votar, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad.

credencial para votar, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad. CURP de impresión reciente.

de impresión reciente. Acta de nacimiento legible.

legible. Comprobante de domicilio no mayor a seis meses: teléfono, luz, gas, agua o predial.

no mayor a seis meses: teléfono, luz, gas, agua o predial. Teléfono de contacto celular y de casa.

Además de los mencionados documentos, otros de los dos requerimientos básicos son:

Tener 65 años cumplidos Ser mexicano o mexicana por nacimiento o naturalización con domicilio actual en la República Mexicana

Nota relacionada: ¿Cuándo Sale el Calendario Pensión Bienestar Mayo 2026 y Qué Adultos Mayores Cobran Pago Doble?

Cabe recordar que los montos de cada apoyo son los siguientes: la Pensión Mujeres Bienestar entrega este 2026 un apoyo económico de $3 mil 100 pesos bimestrales a todas sus beneficiarias. Por su parte, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores da un pago de $6 mil 400 pesos bimestrales.

¿Cuándo termina el registro de Bienestar?

Del 27 de abril al 3 de mayo 2026 se realiza un nuevo periodo de registro a la Pensión para Personas Adultas Mayores y Pensión Mujeres Bienestar.

El registro se llevará a cabo en los Módulos de Bienestar a nivel nacional, en un horario de 10:00 a 16:00 horas. Las direcciones de módulos los módulos pueden ser encontradas en el siguiente enlace: https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/

Calendario de registro abril-mayo 2026:

Letras A, B, C: Lunes 27 abril.

Letras D, E, F, G, H: Martes 28 abril.

Letras I, J, K, L, M: Miércoles 29 abril.

Letras N, Ñ, O, P, Q, R: Jueves 30 abril.

Letras S, T, U, V, W, X, Y, Z: Viernes 1 mayo.

Todas las letras: Sábado 2 y domingo 3 mayo.

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