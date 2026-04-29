Detienen a 4 por Asesinato de Familia en la Nueva Santa María: Así Fue el Operativo

Autoridades capitalinas informaron hoy, 29 de abril de 2026, sobre la detención de los presuntos responsables del asesinato de una familia ocurrido en la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México (CDMX).

"Se detuvo a María de Jesús "N", José María "N", Francisco Javier "N", y Emiliano "N", este último que realizó disparos en contra del personal policial", informó Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX).

Video: Autoridades Investigan Presunta Extorsión Criminal en el Asesinato de Una Familia en Azcapotzalco, CDMX

Alrededor de las 15:00 horas del pasado 28 de abril de 2026, oficiales arribaron a una vivienda ubicada en Azcapotzalco, donde encontraron sin vida a cuatro integrantes de una familia, de dos adultos y dos menores de edad. Tras confirmar el deceso, la zona fue acordonada para permitir el inicio de las investigaciones correspondientes. En N+ te detallamos qué pasó: ¿Qué Se Sabe de la Familia Asesinada Hoy en Nueva Santa María, Azcapotzalco, CDMX?.

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Así fue el operativo de detención

De acuerdo con Vázquez Camacho, la detención se dio luego de trabajos coordinados y de investigación de las autoridades del Estado de México (Edomex), personal de la SSC CDMX y de policías municipales de Atizapán.

#Importante | Resultado de trabajos de investigación y de la coordinación con autoridades del @Edomex, compañeros de @SSC_CDMX y policías municipales de @GobAtizapan, detuvieron a tres hombres y una mujer, presuntamente relacionados en el homicidio de cuatro personas ocurrido… pic.twitter.com/kdqaUuIdP2 — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) April 29, 2026

Llevaron a cabo análisis de las cámaras de videovigilancia del C5 del Edomex y del C2 Poniente, por medio del cual localizaron dos camionetas robadas y efectuaron el operativo de detención de las cuatro personas.

La mujer y los tres hombres detenidos presuntamente asesinaron a la familia de cuatro miembros: Alejandra "N", de 47 años, Omar "N", de 47 años, una menor de 17 años y una menor de 12 años.

De acuerdo con testimonios de vecinos, durante la madrugada, alrededor de las 3:00 horas, se escucharon ruidos inusuales en la zona. Algunos señalaron que los perros no dejaron de ladrar, aunque no identificaron alguna situación específica en ese momento.

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