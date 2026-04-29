Políticos Mexicanos Acusados por Asociación con el Cártel de Sinaloa: ¿Quiénes Son?

El gobierno de Estados Unidos acusó hoy, 29 de abril de 2026, a políticos mexicanos por asociación con el Cártel de Sinaloa, en N+ te compartimos quiénes son.

De acuerdo con la acusación, los implicados presuntamente participaron en una red de corrupción y protección institucional para facilitar el envío de drogas hacia territorio estadounidense, a cambio de sobornos millonarios y respaldo político.



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En ese sentido, la investigación los señala por la presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción conocida como "Los Chapitos", vinculada a los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Las autoridades estadounidenses sostienen que los señalados usaron sus cargos públicos para beneficiar al grupo criminal.

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Lista de políticos y exfuncionarios acusados

Rubén Rocha Moya.

Enrique Inunza.

Enrique Diaz Vega.

Damaso Castro Zaavedra.

Marco Antonio Almanza Avilés.

Alberto Jorge Contreras Núñez.

Gerardo Mérida Sánchez.

José Antonio Dionisio Hipólito.

Juan de Dios Gámez Mendívil.

Juan Valenzuela Millán.

Los cargos incluyen conspiración para importar narcóticos, posesión de armas de uso exclusivo y conspiración para su uso. En caso de ser declarados culpables, los acusados podrían enfrentar penas de cadena perpetua, con mínimos obligatorios de hasta 40 años de prisión en Estados Unidos.



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