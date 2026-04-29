Fiscalía de NY Acusa a Rubén Rocha de Asociación con el Cártel de Sinaloa

Autoridades estadounidenses anunciaron hoy, 29 de abril de 2026, la apertura de una acusación formal en contra de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y nueve personas más por presuntos delitos de tráfico de drogas y otros relacionados con armas.

En un comunicado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos de América (EUA) destacó que todos los acusados son funcionarios de alto rango, actuales o anteriores, del gobierno y las fuerzas del orden de Sinaloa.

“Se les acusa de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos”, indicó.

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¿Quiénes son los acusados?

El fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Terrance C. Cole, anunciaron la acusación contra las siguientes personas:

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa. Enrique Inzunza Cazarez, senador y exfuncionario de Sinaloa. Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa. Damaso Castro Zaavedra, fiscal general adjunto de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Alberto Jorge Contreras Nuñez, alias Cholo, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa. José Antonio Dionisio Hipólito, alias Tornado, exsubdirector de la Policía del Estado de Sinaloa. Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán. Juan Valenzuela Millán, alias Juanito, excomandante de alto rango en la Policía Municipal de Culiacán.

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Cargos en contra de funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa

Según la información oficial, las nueve personas, incluido el gobernador Rubén Rocha, son acusadas de los siguientes cargos:

Conspiración para la importación de narcóticos.

Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos.

Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Además, a Juan Valenzuela Millán se le imputaron dos cargos adicionales: secuestro con resultado de muerte y conspiración para cometer secuestro con resultado de muerte.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, Valenzuela Millán está acusado también de delitos relacionados con su probable participación en secuestros de una fuente de la DEA y de un familiar de la fuente que resultaron en sus muertes.



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