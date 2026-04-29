Rubén Rocha Moya Rechaza Imputaciones de Fiscalía de Nueva York: "Carecen de Veracidad"

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, rechazó las imputaciones formuladas en su contra por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, las cuales dijo "carecen de veracidad y fundamento alguno".

Vía la red social X, el gobernador dijo que las acusaciones en su contra no tienen "fundamento alguno" y que "así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno".

Últimas Noticias de Rubén Rocha Moya En Vivo: Gobernador de Sinaloa Acusado por Fiscalía de NY

Rocha Moya calificó las imputaciones de la Fiscalía de Nueva York como un ataque a su persona y al movimiento de la llamada Cuarta Transformación, "a sus emblemáticos liderazgos, y a las y los mexicanos que representamos esa causa".

Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno.



Este ataque no es únicamente… — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) April 29, 2026

"Se inscribe en una perversa estrategia para violentar el orden constitucional, específicamente la soberanía nacional que preconiza el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nuestro movimiento defiende como principio invariable e innegociable", escribió el gobernador de la entidad.

Mientras que en un apartado dirigido a los sinaloenses, dijo que "con el valor y la dignidad que nos caracterizan, demostraremos la falta de sustento de esta calumnia".

Embajada de EUA Señala al Gobernador de Sinaloa y Otros Funcionarios de Narcotráfico

¿De qué fue imputado el gobernador de Sinaloa?

Autoridades estadounidenses anunciaron la apertura de una acusación formal en contra de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y nueve personas más por presuntos delitos de tráfico de drogas y otros relacionados con armas.

En un comunicado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos de América (EUA) destacó que todos los acusados son funcionarios de alto rango, actuales o anteriores, del gobierno y las fuerzas del orden de Sinaloa.

“Se les acusa de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos”, indicó.

¿De Qué Delitos Acusa la Fiscalía de Nueva York a Rubén Rocha, Gobernador de Sinaloa?

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