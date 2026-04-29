¿Cómo Quedó la Tasa de Interés? Esto Decidió la Fed ante la Inflación en EUA

La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo este miércoles 29 de abril sin cambios su tasa de interés de fondos federales, en la tercera reunión consecutiva del año sin movimiento, mientras la inflación sigue elevada en parte por el alza en los precios de la energía a nivel global y la guerra en Medio Oriente complica el panorama económico.

La última vez que el banco central movió su tasa fue en diciembre de 2025, cuando la recortó 25 puntos básicos.

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) dejó el rango objetivo entre 3.5 y 3.75 por ciento.

Lo que dice el comunicado de hoy

Tasa sin cambios: permanece en 3.5%–3.75%.

Inflación elevada, en parte por alza en precios de energía global.

Empleo: ganancias bajas en promedio y desempleo estable.

Actividad económica expandiéndose a ritmo sólido.

Incertidumbre alta por desarrollos en Medio Oriente.

La decisión no fue unánime. De los 12 miembros del FOMC con derecho a voto, ocho respaldaron la postura tal como quedó redactada en el comunicado.

Las cuatro voces disidentes se dividieron en dos direcciones opuestas: Stephen Miran se pronunció por recortar la tasa un cuarto de punto porcentual en esta reunión, mientras que Beth Hammack, Neel Kashkari y Lorie Logan apoyaron mantener la tasa pero se opusieron a que el comunicado incluyera un sesgo hacia futuros recortes.

Una Fed dividida entre bajar y frenar

Esa fractura interna es el dato más revelador de la jornada. Por un lado, una voz dentro del comité ya quería acelerar los recortes. Por el otro, tres miembros consideraron que el lenguaje del comunicado abre demasiado la puerta a futuras bajas en un contexto donde la inflación todavía no está bajo control. El comité, en su mayoría, optó por un punto intermedio: no mover la tasa pero dejar abierta la posibilidad de ajustes dependiendo de cómo evolucionen los datos.

El FOMC señaló que evaluará cuidadosamente la información entrante, las perspectivas en desarrollo y el balance de riesgos antes de considerar cualquier modificación al rango objetivo.

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CT