México Activa Plan para Dar Prioridad al Acero Nacional: En Esto Consiste

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó hoy, 29 de abril de 2026, el Acuerdo para el Fomento de la Industria Siderúrgica Mexicana; aquí te decimos en qué consiste.

En la conferencia mañanera de este miércoles, la presidenta Sheinbaum Pardo señaló que se trata de la firma de un acuerdo histórico para el fomento de la industria siderúrgica nacional, con impulso del Plan México, que fortalece la producción nacional y las cadenas de suministro en el mercado interno.

Explicó que el acuerdo busca, esencialmente, que el Gobierno compre acero mexicano.

En su turno, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, apuntó que “lo preferente es comprar lo que se produce en México, no nada más el precio; importa mucho dónde se hace”.

Destacó que el acuerdo respalda, promueve y facilita a la industria siderúrgica nacional sus actividades y sus ventas, “para que México importe menos y produzca más en nuestro país”.

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¿En qué consiste el acuerdo por el acero?

Raquel Buenrostro Sánchez, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, fue la encargada de detallar en qué consiste el Acuerdo para el Fomento de la Industria Siderúrgica Mexicana, que se basa en tres puntos clave:

1. Compras públicas

Consiste en coordinar mesas de trabajo entre instituciones para asegurar los resultados esperados.

Encuentros de negocio entre compradores públicos y empresas siderúrgicas.

Incentivos como puntos y porcentajes para promover contenido nacional y sostenibilidad en las compras públicas.

2. Política industrial

Defensa frente a prácticas desleales de comercio.

Promoción de proveedores mexicanos.

Estrategia de sustitución de importaciones.

3. Financiamiento

Financiamientos que contemplan incentivos para que proyectos de infraestructura incorporen acero mexicano.

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Compromisos del sector privado

Industria del acero

Garantizar calidad en sus productos.

Asegurar abasto y entregas oportunas.

Ofrecer precios competitivos en condiciones de mercado.

Construcción y vivienda

Impulsar una mayor incorporación de acero nacional en proyectos de infraestructura pública.

En el Acuerdo para el Fomento de la Industria Siderúrgica Mexicana participan 13 instituciones y tres cámaras empresariales, para fortalecer la industria del acero y el empleo directo e indirecto: “Donde el Gobierno compra, el pueblo gana”, afirmó Raquel Buenrostro.

Aquí puedes ver la conferencia mañanera completa de hoy

Información en desarrollo…

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RMT