Sheinbaum Revela Cuándo Costara 27 Pesos el Litro de Diésel: “Logramos Acuerdo”

Este miércoles, 29 de abril de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que el precio del litro de diésel será de 27 pesos, luego de que el Gobierno Federal logró un nuevo acuerdo con empresarios y representantes de las gasolinerías para bajar más el precio de los combustibles.

En conferencia de prensa mañanera, la presidenta Sheinbaum dio algunos detalles del acuerdo con los gasolineros, para la estabilización del precio del diésel, el combustible más usado por los transportistas del país.

"Logramos un acuerdo muy importante para todo el país, participa Pemex, Secretaría de Energía, Secretaría de Hacienda y el ramo gasolinero”, destacó la presidenta Sheinbaum.

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¿Cuándo baja a 27 pesos el litro del diésel?

La titular del Ejecutivo Federal reveló que el acuerdo voluntario para mantener en 27 pesos el litro de diésel entrará en vigor a partir de la próxima semana.

“Hace tres semanas estaba como en 30 (pesos), entró el incentivo de Hacienda y bajó como a 28.5 en promedio" destacó la presidenta, quien refirió que sin el acuerdo estaría en estos momentos sobre 35 pesos el litro.

Explicó que se habló con los empresarios del ramo para saber qué necesitaban y se atendieron las solicitudes.

"Que bajen las comisiones de las tarjetas de crédito, de débito, de los vales. Nos reunimos con bancos y valeras y dijeron: sí le entramos a apoyar la economía de las familias mexicanas. Y ayer logramos que el diésel llegue la próxima semana a 27 pesos el litro", refirió.

La presidenta dijo que el acuerdo “habla de un esfuerzo integral de todos, todos ponen de su parte sacamos adelante el plan México y a su gente: que no haya inflación”.

Destacó que el acuerdo es temporal debido alto el precio del petróleo por la guerra en Irán. “Esperamos pronto se resuelva este asunto que afecta al mundo entero y ya volveríamos a una situación normal”.

Indicó que se trató de un esfuerzo de todos para apoyar a las familias mexicas y la economía nacional, mientras siga la situación de la guerra y el cierre del Estrecho de Ormuz. “Esperemos no dure mucho esta circunstancia y regresemos a una competencia normal”.

Añadió que los empresarios gasolineros pueden competir, ya que "es un acuerdo voluntario, que no pase de 27 pesos, ya de acuerdo a las eficiencias en sus operaciones”.

Cabe destacar que el Gobierno de México y el sector gasolinero acordaron continuar y redoblar los esfuerzos para mantener el precio del diésel en un precio máximo de 27 pesos por litro, un peso menos que el acuerdo anterior suscrito la semana pasada.

Además, el pasado 27 de abril, se firmó un acuerdo con la Asociación de Bancos de México (ABM) y la Asociación de Sociedades de Vales (ASEVAL) para que se reduzcan las comisiones en el pago de gasolinas y diésel con tarjetas y vales en beneficio de la economía de las familias mexicanas.

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