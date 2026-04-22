Así Robaba Gas LP Poderosa Red de Huachicol: Sacaban Hasta 1.5 Millones de Litros por Semana

Este miércoles, 22 de abril de 2026, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó la desarticulación de una poderosa red de huachicol.

En conferencia de prensa, García Harfuch reveló que esta red de huachicol sacaba hasta 1.5 millones de litros por semana, a través de tomas clandestinas en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Es importante destacar que esta célula tenía una capacidad de extracción estimada de hasta un millón y medio de litros de hidrocarburo por semana en la región, lo que evidencia la dimensión económica y operativa de esta estructura delictiva” detalló el titular de la SSPC.

Explicó que la sustracción se realizaba principalmente a través de tomas clandestinas en ductos de Pemex, ubicadas estratégicamente en zonas cercanas a sus áreas de operación, lo que facilitaba el acceso y la movilidad.

“Con estas acciones se desarticuló este grupo criminal, dedicado principalmente al robo de Gas LP” en municipios como:

Jiquipilco, Polotitlán, Tepeji del Río, Apaxco, Tula de Allende, Atotonilco de Tula y Cuautitlán Izcalli.

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Empresas gaseras, vinculadas a red de huachicol

Indicó que el grupo operaba mediante un esquema integral que abarcaba desde la extracción ilegal hasta la comercialización del hidrocarburo. Además, dijo, el combustible era trasladado a predios y puntos de almacenamiento previamente identificados, donde se concentraba en contenedores y autotanques para su posterior distribución.

“Esta operación logística era coordinada por diversos operadores, quienes organizaban rutas, controlaban el transporte y mantenían comunicación constante para evadir acciones de la autoridad, señaló el funcionario.

El secretario García Harfuch indicó que el hidrocarburo robado era introducido al mercado a través de una red de empresas gaseras y centros de carburación que funcionaban como fachada, permitiendo su venta al público y el blanqueo de los recursos obtenidos.



“Para sostener este esquema, la estructura contaba con operadores financieros y factureros encargados de simular operaciones comerciales y dar apariencia de legalidad a las transacciones", destacó el secretario.

García Harfuch puntualizó que, por primera vez, se detuvo a dos empresarios del ramo, 12 gaseras y bodegas, todas relacionadas con este grupo criminal.

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Con información de N+

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