Inicio Nacional Seguridad Desmantelan Poderosa Red de Huachicol: García Harfuch Confirma 7 Detenidos en 2 Estados

Desmantelan Poderosa Red de Huachicol: García Harfuch Confirma 7 Detenidos en 2 Estados

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Las autoridades federales desmantelaron una red criminal dedicada al robo de hidrocarburos; detuvieron al líder

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Omar García Harfuch, titular de la SSPC, en conferencia de prensa sobre desmantelamiento de poderosa red de huachicol. Foto: SSPC

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El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó hoy 22 de abril de 2026 que se desarticuló una poderosa red de huachicol, tras un operativo coordinado en el Estado de México e Hidalgo que dejó siete personas detenidas, entre ellas el presunto líder del grupo.

En conferencia de prensa, señaló que la operación fue encabezada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR), a través de FEMDO y la Agencia de Investigación Criminal, la Secretaría de Marina (Semar) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Como parte de las investigaciones, se ejecutaron 20 órdenes de cateo, distribuidas de la siguiente manera:

  • 10 en el Estado de México.
  • 10 en Hidalgo.

Estas acciones permitieron ubicar inmuebles utilizados para el almacenamiento, distribución y operación del combustible de procedencia ilícita.

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Detienen a líder y operadores 

Entre los detenidos destaca Mauricio "N", alias "El Burras", identificado como líder de la organización, quien coordinaba las operaciones logísticas y mantenía vínculos con otros mandos regionales.

También fueron capturados integrantes de la estructura criminal: 

  • Mauricio "N", alias "Pepón": operador logístico y financiero.
  • Jorge "N": dueño y administrador de gaseras utilizadas para lavado de dinero.
  • Joaquín Arturo "N", alias "Coquis": mando logístico y operador financiero.
  • Julio César "N": encargado de enviar pipas a puntos de sustracción.
  • Julio César "N", alias "Pingüino": operador de extracción de hidrocarburo.
  • Lorenzo Javier "N": dueño de gasera y responsable de facturación del combustible robado. 

Durante las intervenciones, las autoridades lograron decomisar:

  • 101, 600 litros de Gas LP.
  • 61 pipas y 55 autotanques.
  • 20 tanques de almacenamiento.
  • 11 tractocamiones.
  • 12 vehículos sedán. 
  • Dinero en efectivo, que suma la cantidad de medio millón de pesos aproximadamente. 
  • Equipo tecnológico. 
  • 10 camionetas. 
  • 1 cuatrimoto. 
  • 3 motocicletas. 

 

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