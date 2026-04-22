Desmantelan Poderosa Red de Huachicol: García Harfuch Confirma 7 Detenidos en 2 Estados

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó hoy 22 de abril de 2026 que se desarticuló una poderosa red de huachicol, tras un operativo coordinado en el Estado de México e Hidalgo que dejó siete personas detenidas, entre ellas el presunto líder del grupo.

En conferencia de prensa, señaló que la operación fue encabezada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR), a través de FEMDO y la Agencia de Investigación Criminal, la Secretaría de Marina (Semar) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Como parte de las investigaciones, se ejecutaron 20 órdenes de cateo, distribuidas de la siguiente manera:

10 en el Estado de México.

10 en Hidalgo.

Estas acciones permitieron ubicar inmuebles utilizados para el almacenamiento, distribución y operación del combustible de procedencia ilícita.

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Detienen a líder y operadores

Entre los detenidos destaca Mauricio "N", alias "El Burras", identificado como líder de la organización, quien coordinaba las operaciones logísticas y mantenía vínculos con otros mandos regionales.

También fueron capturados integrantes de la estructura criminal:

Mauricio "N", alias "Pepón": operador logístico y financiero.

Jorge "N": dueño y administrador de gaseras utilizadas para lavado de dinero.

Joaquín Arturo "N", alias "Coquis": mando logístico y operador financiero.

Julio César "N": encargado de enviar pipas a puntos de sustracción.

Julio César "N", alias "Pingüino": operador de extracción de hidrocarburo.

Lorenzo Javier "N": dueño de gasera y responsable de facturación del combustible robado.

Durante las intervenciones, las autoridades lograron decomisar:

101, 600 litros de Gas LP.

61 pipas y 55 autotanques.

20 tanques de almacenamiento.

11 tractocamiones.

12 vehículos sedán.

Dinero en efectivo, que suma la cantidad de medio millón de pesos aproximadamente.

Equipo tecnológico.

10 camionetas.

1 cuatrimoto.

3 motocicletas.

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