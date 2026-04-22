Desmantelan Poderosa Red de Huachicol: García Harfuch Confirma 7 Detenidos en 2 Estados
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Las autoridades federales desmantelaron una red criminal dedicada al robo de hidrocarburos; detuvieron al líder
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El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó hoy 22 de abril de 2026 que se desarticuló una poderosa red de huachicol, tras un operativo coordinado en el Estado de México e Hidalgo que dejó siete personas detenidas, entre ellas el presunto líder del grupo.
En conferencia de prensa, señaló que la operación fue encabezada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR), a través de FEMDO y la Agencia de Investigación Criminal, la Secretaría de Marina (Semar) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Como parte de las investigaciones, se ejecutaron 20 órdenes de cateo, distribuidas de la siguiente manera:
- 10 en el Estado de México.
- 10 en Hidalgo.
Estas acciones permitieron ubicar inmuebles utilizados para el almacenamiento, distribución y operación del combustible de procedencia ilícita.
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Detienen a líder y operadores
Entre los detenidos destaca Mauricio "N", alias "El Burras", identificado como líder de la organización, quien coordinaba las operaciones logísticas y mantenía vínculos con otros mandos regionales.
También fueron capturados integrantes de la estructura criminal:
- Mauricio "N", alias "Pepón": operador logístico y financiero.
- Jorge "N": dueño y administrador de gaseras utilizadas para lavado de dinero.
- Joaquín Arturo "N", alias "Coquis": mando logístico y operador financiero.
- Julio César "N": encargado de enviar pipas a puntos de sustracción.
- Julio César "N", alias "Pingüino": operador de extracción de hidrocarburo.
- Lorenzo Javier "N": dueño de gasera y responsable de facturación del combustible robado.
Durante las intervenciones, las autoridades lograron decomisar:
- 101, 600 litros de Gas LP.
- 61 pipas y 55 autotanques.
- 20 tanques de almacenamiento.
- 11 tractocamiones.
- 12 vehículos sedán.
- Dinero en efectivo, que suma la cantidad de medio millón de pesos aproximadamente.
- Equipo tecnológico.
- 10 camionetas.
- 1 cuatrimoto.
- 3 motocicletas.
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