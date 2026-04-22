El ABC de las Emociones: Así Es la Estrategia Nacional para Atender Salud Mental de Jóvenes

Durante la conferencia matutina de hoy, 22 de abril de 2026, el Gobierno Federal presentó el ABC de las Emociones, en N+ te compartimos cómo es la estrategia nacional para atender la salud mental de jóvenes.

El titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, explicó que este plan además de contemplar la atención médica, apuesta por una visión integral centrada en la prevención temprana y el acompañamiento social.

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El programa ABC de las Emociones se basa en cuatro pilares principales:

Prevención temprana.

Enfoque escolar y comunitario.

Atención diferenciada.

Promoción del autocuidado y deporte.

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Lo anterior contempla una campaña de sensibilización; guías para madres, padres, jóvenes y personas cuidadoras; actividades en las escuelas; asambleas informativas; la línea de la vida y pláticas interactivas en planteles educativos.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que este proyecto se ha trabajado durante varios meses y ya comenzó a implementarse en algunas escuelas y regiones del país.

Como parte del despliegue, la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Hogla Rodríguez Mora, anunció la impresión de 18 millones de guías dirigidas a estudiantes de secundaria y bachillerato, así como a docentes, madres, padres y cuidadores.

Estos materiales incluyen información sobre:

Qué es la salud mental y cómo gestionarla.

Manejo de emociones.

Impacto de las redes sociales.

Señales de alerta y cuándo pedir ayuda.

La estrategia también contempla acciones de difusión y acompañamiento, coordinadas con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Brigadas de salud mental llegarán a escuelas y habrá jornadas semanales

La titular de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud, Yerania Emireé Enríquez López, informó que como parte de esta estrategia se desplegarán 300 brigadas del sector salud en planteles educativos, con el objetivo de identificar qué situaciones generan estrés o preocupación entre las y los estudiantes.

Además, se implementará el Día del ABC de las emociones, una jornada que se realizará de manera semanal dentro de las escuelas para fomentar el diálogo y la educación emocional entre la comunidad estudiantil.

Durante estas actividades, especialistas abordarán temas relacionados con el manejo de emociones, buscando fortalecer redes de apoyo entre jóvenes.

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